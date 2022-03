Caminante Fest llega al EDOMEX con chile, mole y manteca. Checa el increíble line-up y nos vemos allá en el slam, la cumbia y la technobanda

El Festival Caminante vuelve con su tercera edición con cártel variado y con más de una leyenda en su line up; Haragán y Compañía, que continúa con la celebración de sus 32 años, Pato Machete, parte fundamental de la Avanzada Regia. Los Askis con 22 años de trayectoria, además Mi Banda el Mexicano y María Daniela y su Sonido Lasser.

Asimismo, también estarán agrupaciones como; La Banda Bastón, Daniel me estás matando, Out of Control Army, los acompañarán grupos que desatarán la nostalgia de la chavorruquiza como; Nana Pancha, Tex Tex, Royal Club, la finura de Grupo Marrano y Costa Azul de Rigo Tovar. Más el surf de Sr Bikini, Yucatán a Gogó, Tropirock y bandas como; La Verbena Popular, The Big Browns, Gallo Rojo, Max Chinasky, Mexican Nutty Stompers, Trany, Vadrok, Zimbabwe, Flora Casanova, Golden Calavera y Tuchtlan Ska Jazz.

Una fiesta en el Estado de México

Este toquín se llevará a cabo el primer fin de semana de Abril, en la Ex Hacienda San Pedro en Acolman, Estado de México. La fiesta comenzará a partir de las once de la mañana y los boletos ya se encuentran disponibles en Boletia. Así como en distintos puntos de Ecatepec; Otumba, Cuautitlán, Teotihuacan y CDMX. Eso no es todo, pues si compras tus boletos antes del 31 hay promo 2×1.

El festival contará con todas las medidas de sanidad necesarias. Así que no olvides llevar tu cubrebocas, o no presentarte en caso de tener síntomas como fiebre, estornudos y dolor de cabeza o de cuerpo.

El Caminante contará con tres escenarios, así que serán más de doce horas de música en vivo en uno de los lugares más representativos del Estado de México.

Cuándo: 09 de abril

Cuánto: $250 + cargos

Dónde: 55894 Acolman, Edomex.

