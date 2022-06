Brian Wilson está celebrando sus 80 primaveras y lo celebramos repasando su increíble carrera como productor y músico. ¡Feliz Cumpleaños!

Brian Douglas Wilson, ya tiene 80 y para celebrar en grande, varios músicos hicieron un video, entre ellos; Carole King, Bob Dylan, Fleet Foxes, Elton John, Jim James de My Morning Jacket, Chuck D de Public Enemy, Graham Nash, David Crosby, John Fogerty, Barry Gibb, Micky Dolenz de The Monkees. Quien canta parte de “Birthday” de The Beatles; entre otros. Igualmente, se sumaron algunos de sus compañeros de los Beach Boys.

El video comienza con Elton John, quien le dice a Wilson; “Me has inspirado toda mi vida. Para mí eres el único genio real del pop en el mundo, y te quiero mucho”. A continuación, el cantante, compositor y productor discográfico de R&B y soul, Smokey Robinson le canta “Happy Birthday”; y posteriormente, escuchamos a Danny Hutton, Stephen Bishop y a un Joe Walsh muy divertido, con su guitarra.

La felicitación youtubera, también incluye a Jeff Bridges, Cameron Crowe y John Cusack; que interpretó al músico en la película biográfica Love & Mercy. Además, aparecen Jim James, de My Morning Jacket, y Zooey Deschanel, de She & Him.

Nacido para la música

Nacido en Hawthorne, California, demostró a una edad temprana, una impresionante capacidad para aprender de oído, talento que según su padre; fue obvio desde que era un bebé. Aunque son conocidos los abusos físicos y psicológicos de su padre hacia él y sus hermanos; también se sabe que siempre los motivó en lo musical. Wilson recibió lecciones con un “acordeón de juguete” por unas semanas y entre los siete y ocho años; cantó solos para el coro de la iglesia.

Cuando el piano llegó a su casa, dejó el acordeón y, rápidamente, aprendió a tocar sus melodías favoritas, además aprendió a escribir música con la ayuda de un amigo de su padre.

Brian y los Beach Boys

Fue en 1961, cuando comenzó su carrera profesional al lado de los Beach Boys, como compositor, productor; vocalista principal; bajista, tecladista y líder de la banda. Al año siguiente firmaron con Capitol Records y Wilson se convirtió en el primer artista pop acreditado por escribir, arreglar, producir e interpretar su propio material.

No solo produjo material de la banda, también lo hizo con otros artistas, como The Honeys y American Spring. Para mediados de 1960 ya había escrito y co-escrito más de dos docenas de éxitos en el Top 40 de Estados Unidos, en el que destacaban “Surf City”, “I Get Around”, “Help Me”, “Rhonda” y la famosísima “Good Vibrations”, todas fueron número uno.

Tras una crisis nerviosa en la que espació las giras y la disminución de la popularidad de la banda, Wilson era más conocido por permanecer aislado, recluido y con problemas de drogas. Tras intentos problemáticos y polémicos por retomar su carrera, lanzó el álbum Brian Wilson en el 88 y comenzó a realizar giras en solitario en 1999.

Brian Wilson en México

Desde entonces no ha parado y –de hecho– vendrá al Corona Capital, en noviembre de este año en el que podrás escuchar los éxitos de los Beach Boys en vivo, además de composiciones propias y ver a una leyenda viviente.

