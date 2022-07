Big Shot City es una celebración en el marco del nuevo álbum de Interpol. La exposición llegará a CDMX y tú puedes formar parte de ella.

Estamos a unos días del lanzamiento del séptimo álbum de Interpol, The Other Side Of Make-Believe. La banda anda con ganas de celebrar a lo grande, por lo que una exposición con fotos de la producción del álbum se presentará en distintas ciudades del mundo. México es el único país de Latinoamérica incluido en el evento de Big Shot City, que se realizará del 12 al 17 de julio.

La exposición en CDMX estará únicamente del 16 al 17 de julio, pero eso no es todo… La banda ya lanzó una convocatoria para que puedas participar en el lanzamiento; se trata de grabar un video en vertical, de máximo 14 segundos en el que describas la experiencia más emocionante que hayas tenido en uno de sus conciertos. Puede ser en inglés o en español. Si tu clip es seleccionado, será exhibido en el evento.

Big Shot City

La exposición – cuyo nombrese debe a un track del nuevo álbum– se presentará en Londres, Los Ángeles, New York, Ciudad de México y Tokio. En ella, habrá imágenes del proceso de grabación capturadas por el fotógrafo y skater Atiba Jefferson, también habrá productos de Brain Dead Clothing.

Jefferson ha combinado su amor por la fotografía y el patinaje durante más de 20 años. Ha trabajado para revistas de como Slap, Thrasher, Juxtapoz y Transworld. Ademásha combinado esos temas con diversascausas sociales como Black Lives Matter.Otras de sus aficiones son el baloncesto y la foto musical, así que, aunque parezca una combinación improbable, no lo es: Paul Banks siempre ha sido gran fan del hip-hop, género cercano a las patinetas e incluso le mete al reggaetón sin pena.

Además de las fotografías exclusivas, habrá mercancía especial disponible a la venta, entre ellos una playera de edición limitada de Interpol x Brain Dead con dos diseños distintos, que aún no se ha dado a conocer. Además de un zine exclusivo con las fotos de Jefferson; la cual fue diseñada especialmente por la compañía. Para rematar a tu cartera, habrá patinetas, también de edición limitada, diseñadas por Jefferson en alianza con Girl Skateboards, marca que combina patinaje, con la creación de música y videos.

No puedes perderte esta exposición antes del lanzamiento del disco, que será el 15 de julio.

Cuándo: 16–17 de julio

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Not a Gallery Bucareli 120, Colonia Centro, Juárez

