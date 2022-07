Celebra un fin diferente en la CDMX. Un fin de BDSMana en Huerto Roma Verde. Talleres, compras y muchas sorpresas más. Te contamos

¿Te gustaría entrarle o ampliar tu conocimiento en el mundo del placer? Échate un fin de BDSMana en Huerto Roma Verde

El BDSM es mucho más que lo que muestran 50 sombras de Grey o La Secretaria. El término BDSM fue creado en 1990 para definir al conjunto de prácticas y fantasías eróticas, que abarcan el Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo.

Como práctica erótica, el “BDSM” exige siempre el consenso de quienes participan. Aunque su práctica no es para nada reciente, de acuerdo con V for Vibes; los primeros registros datan de la antigua Mesopotamia y casi siempre involucraba diosas, dioses pasión y placer. De ahí ha recorrido un largo camino de cuero y látex hasta como lo conocemos hoy. Con todo y su día propio, que fue el pasado 24 de julio. Si te quedaste con ganas de celebrar no te preocupes, Zorrología tiene unos eventos para que disfrutes y explores tu sexualidad, en ellos habrá conversatorios, fanzines, música, Shibari y Needleplay, también habrá bazar y mezcal.

BDSMana en Huerto Roma Verde

Entre lxs participantes están Eróticas Fluidas, proyecto que promueve los cuidados y placeres desde una perspectiva crítica sobre las sexualidades, cuerpos e identidades. Habrá fanzines autogestivos sobre eyaculación y cuidados sexuales. Por su parte, Basura con Glitter, marca mexicana de chokers, arneses y tops que combina BDSM, elementos góticos y colores pastel; su objetivo es que personas con todo tipo de corporalidades se sientan segurxs de sí mismxs y sexies al usar las prendas.

Habrá concurso de Sex Siren, categoría que busca celebrar la sensualidad y la seducción, la persona más sexy podrá ganar un flash tattoo, una perforación, además de cóctel y chelitas.

Velas, placer y muchos deseos íntimos

Otro marca que debes conocer es Nymph, que crea velas específicamente formuladas para sesiones de BDSM, promoviendo una práctica consensuada, segura y divertida para el Wax Play –o juego con cera–. El cual consiste en verter cera tibia o caliente en la piel con el fin de generar sensaciones distintas y estimular sexualmente a nuestra pareja (o a nosotros mismxs).

A estas propuestas se suma Deseos Violeta proyecto de sexualidad y placer desarrollado por mujeres y personas no binarias, quienes estarán presentes con Lascivah, la primera marca mexicana de dildos con diseños originales con los que exploran todo tipo de formas y texturas, para que disfrutes tu cuerpo y te diviertas con ellos.

Todo está listo para un fin de semana BDSMero, lánzate, aprende y disfruta sin prejuicios.

BDSMana en Huerto Roma Verde

Cuándo: 28-30 de julio

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Huerto Roma Verde Jalapa 234, Roma Sur, Cuauhtémoc

Salón Málaga, Málaga 92, Insurgentes Mixcoac

