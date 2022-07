No lo vas a creer pero La Quimera, el juego mecánico del accidente en la Feria de Chapultepec ya está en otro país y a punto de reabrir

Ah, Caray: La Quimera, el juego mecánico del accidente en La Feria de Chapultepec ya está instalada casi en su totalidad y volverá funcionar en 2023

Era octubre de 1964, faltaban dos días para la inauguración del parque. Cuya principal atracción serían los juegos mecánicos, el presidente Adolfo López Mateos, estaba listo para el evento; finalmente tuvo que retrasarse debido a que Concepción Mendoza Ramírez. Empleada de la entonces Oficina de Conservación de Edificios y Monumentos del Distrito Federal, cayó de la montaña rusa y murió en el parque.

La Feria de Chapultepec

El accidente nunca fue aclarado. Días después la apertura del parque y del nuevo bosque de Chapultepec fue realizada sin contratiempos. En ella se describió a la montaña rusa como “la más alta del mundo”. Tiempo después se registraron otras tres muertes, además en 1978, un corto circuito provocó un incendio. Fue en 1993 cuando Carlos Salinas de Gortari reinauguró el parque, ahora llamado La Feria de Chapultepec Mágico.

La Feria se fue renovando desde entonces y en 2007 llegaría La Quimera.

El lugar de pinta por excelencia de los chilangos

El parque de diversiones se hizo un espacio en la ciudad; la chaviza se iba de pinta al lugar, era el punto para pasar el fin de semana en familia; a veces los visitantes hacían un recorrido que incluía el zoológico, museos de la zona, maquillaje en la cara, fotos del recuerdo y la parada obligada en la feria.

Los accidentes parecían cosa del pasado. Todo fue risas y diversión hasta el 2019, cuando cuatro personas sufrieron un accidente a bordo de La Quimera; uno de los vagones tuvo una falla durante el recorrido. Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas.

Esta vez la noticia no pudo ocultarse. Había videos en las redes sociales y no quedó más que clausurar la feria y deshacerse de ella, con la promesa de crear el Parque Urbano Aztlán. Aunque no se han sabido de mayores avances, ni de lo que ocurrió con los juegos, sí sabemos que ocurrió con La Quimera… Llegó a otro parque de diversiones y está a punto de reabrir.

Más de un nombre, más de un lugar y más de un accidente

Como podemos ver en varios videos de internet La Quimera se encuentra en Indiana Beach. Un parque de diversiones cuyo cierre definitivo se anunció en 2019, sin embargo, logró reabrir en medio del pico de la pandemia, en 2020. Con nuevas atracciones entre las que destaca La Quimera, que tiene una larga historia y ha viajado por el mundo con historias un poco oscuras.

Fue inaugurada en 1984, en el Schützenfest de Hannover, se trataba de la primera montaña rusa con tres bucles del mundo. Entonces se le conocía como Dreier Looping y viajó por varios parques de atracciones alemanes y de otras partes de Europa. Su creador, Anton Schwarzkopf fue criticado por otro diseño el cual después de un accidente tuvo que vender Dreier Looping o La Quimera.

Doce años después, en 1996 llegó a Malasia, al parque Sunway Lagoon. Donde su triple bucle causó furor de 1997 a 1999, de ahí, viajó hasta el parque de atracciones inglés Flamingo Land fue entonces el propietario de la atracción desde 2000 hasta 2005; fue bautizada con el nombre de Magnum Force y en 2007; celebraría su inauguración en la Feria Chapultepec Mágico.

En ella fue conocida como Montaña Infinitum, después como Triple Loop, para finalizar con el nombre que la acompañó hasta su accidente.

The American Triple Loop

La Feria de Chapultepec

El parque estadounidense la adquirió; parece que le echó una tuneada, reconstruyéndola por completo y planea abrirla bajo el nombre de American Triple Loop. Su fecha de apertura se anunciaba desde inicios de este año, sin embargo parece que será hasta el próximo que La Quimera aparezca con una identidad nueva.

Su llegada al parque ha sido motivo de videos y de mucha emoción, pues pese a sus antecedentes, hay mucha gente ansiosa por conocer el resultado final y subirse a ella. Aunque el accidente es conocido como puedes leer aquí, en dicha información se dice que fue provocado por una severa falta de mantenimiento, aunque no profundiza en ello. Dicha información también señaló como un rumor en 2020, la posible compra de la montaña Cascabel, también de La Feria Chapultepec Mágico.

Aunque hasta el momento no ha sido confirmado, lo de La Quimera es un hecho: el próximo año volverá a funcionar tal como lo hacía en La Feria de Chapultepec.

