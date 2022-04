Bailar cumbia rebajada nunca había sido tan fácil, con estos tik toks podrás aprender sin ch*ngarte la rodilla en el intento.

Seguro ya te pasó que fuiste a un convivio o la boda de tu mejor amigo y de pronto… PUM: CUMBIA COLOMBIANA (o rebajada). Un sonido con el que es imposible dejar de moverte, pero que al mismo tiempo intimida.

Porque bailar cumbia rebajada no es cualquier cosa, no señor. Hay que dominar los pasos básicos y saber bajar hasta el piso sin que te truenen las rodillas. Pero para que no te vuelva a pasar eso de quedar petrificado ante el sonido de un buen cumbión, nos dimos un clavado en Tik Tok para buscar la manera más sencilla que hay de aprender a bailar como Ulises en “Ya no estoy aquí”.

Busca un espacio para bailar dentro de tu casa o en el parque más cercano, avísale a tu pareja y pónganse a disfrutar de estas cumbias bien rebajadas.

Tik Toks para bailar (decentemente) cumbia rebajada

1er paso (y el más importante) saber mover la cadera

Este es quizá el paso más difícil de perfecionar pues debes tener buen control de tu cadera. Pero cuando lo logres, el ritmo va a llegar a ti de manera inexplicable. El plus es que este movimiento es perfecto no solo para la combia colombiana, también para moverte con las canciones de Shakira.

2ndo paso aprender a llevar el ritmo con los pies

Esta buena esta técnica de marcar el piso con un poco de sinta adhesiva. Así podrás tener mapeado hacia donde deben moverse tus pies. Este paso se aprende a base de repeticiones, así que ármate un buen playlist y ponte a darle toda la tarde. Como plus, el aprender a mantener tus pasos de baile contenidos en un solo cuadrante, hará que en las fiestas o bodas, no estés chocando contra otras personas mientras te luces como todo un profesional.

3er paso dominar el pasito principal

Ok, este paso es básico para aparentar que sabes bailar cumbia colombiana. Si de plano el ritmo en las caderas o con el cruce de pies no se te da, entonces lo que necesitas es dominar este sencillo paso. La mejor parte, es que al ser tan camaleónico este paso puede servirte para bailar cumbia colombiana, cumbia mexa y hasta salsa. Tú encargate de no perder el ritmo con los pies y que tu pareja de baile te lleve con las manos.

4to paso meterle estilo a tus pasos de baile

Si ya dominaste los pasos anteriores, entonces puedes empezar a meterle estilacho a tu baile. Como lo hace Ulisies en ‘Ya no estoy aquí’, con este paso puedes dar vueltas, agacharte, mover los brazos a los lados, encorbarte y básicamente hacer freestyle de todos los pasos increíbles que se desdoblan de la cumbia colombiana.

5to paso bailar con todo el estilo

Y bueno ya, si de plano ya le agarraste toda la onda. Ya hasta trapeas con estilo al ritmo de las cumbias colombianas, entonces lo que sigue es practicar el paso hasta el suelo. La idea es poco a poco ir doblando las piernas hasta llegar al raz del piso. Si logras dominar este paso, ya lo único que te hace falta es un buen outfit para salir a echar cumbión a las calles.

