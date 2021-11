Chemanimals es un tiktoker que explica todo sobre tu mascota. Qué comer, cómo tranquilizar a tu lomito, y mucho más. Tu perrijo lo agradecerá

TikTok está lleno de cosas muy raras y contenido que nos hace perder mucho tiempo de nuestra vida. Pero entre tanta banalidad, Chemanimals llegó para cambiarte la vida a ti y a tu perrito

Cuántos de nosotros no hemos soñado con conocer a César Millán. Que nos diga qué hacer para que nuestros perritos sean más felices y tengan una vida más plena, seguramente todos.

Sin embargo, siendo realistas una consulta con ‘El Encantador de Perros’ podría no estar dentro de nuestro presupuesto. Pero no te preocupes en TikTok existe un veterinario originario de Culiacán que te explica todo para que no sólo tu lomito esté contento; si no cualquier otra mascota.

Chema, este talentoso veterinario mexicano comprometido con los animales se hace llamar @chemanimals. Tanto en su cuenta de Instagram como en su cuenta de TikTok comparte algunos tips para que tu mascota sea feliz.

Chema tiene videos para que prepares un pastel nutritivo para tu mascota; un delicioso pan de muerto y también una bebida relajante para esos días que está demasiado ansioso y necesitas que se porte bien.

Los consejos de Chemanimals

Por ejemplo, esta bebida que Chema recomienda está hecha con base de pera y te explica porqué es bueno para tu perro. En otros videos, este veterinario también se dedica a derribar algunos mitos sobre los perros, por ejemplo que es malo que coman fruta.

El tiktoker además te da tips para identificar si tu perro es feliz o no. Y para saber si tú lo estás haciendo bien como dueño.



Por ejemplo; si tu perro duerme panza arriba, toma largas siestas, se recuesta a tu lado y de vez en cuando corre como un loco sólo con verte; significa que es muy feliz con los cuidados que tienes con él.

Chema también tiene tips para que el baño de tu perro deje de ser una pesadilla; si es que él se estresa con facilidad, pues con sólo un poco de mantequilla de maní lograrás bañarlo sin problemas y tu lomito lo disfrutará mucho.

@chemanimals Siempre que lo bañes haz esto ♬ sonido original – CHEMANIMALS Chemanimals consejos

El tiktoker y veterinario, te da algunos consejos para que identifiques a un buen dogtor y prestes atención en las cosas que hace como el cortado de uñas; el baño o las cosas que hace cuando vas a consulta.

Pero como no todo se trata de tu perrito, @chemanimals recomienda que seas un dueño responsable. Por lo que además de procurar un buen alimento para tus perros, debes sacarlos a pasear, bañarlos, procurar un buen entrenamiento y cepillar sus dientes.

¡Ya tienes el tip! Un lomito feliz es lo mejor que puede existir en la vida, guau

Consejos Chilangxs para no despilfarrar en el Buen Fin