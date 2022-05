Tal vez aún no conozcas a 2z pero ellos están decididos a ganarse tu corazón Escucha su cover a Café Tacvba y prepárate para su visita a CDMX

Hace mucho que Corea domina el mundo –al menos musicalmente–… Ahora 2Z (TuZi) aterrizará muy pronto en la CDMX en busca de nuevxs fans. La boyband surcoreana, 2Z, también conocida como TuZi (투지) se presentará en el Auditorio Blackberry para poner a bailar a lxs k-popers de chilangxs.

TuZi inició su carrera durante el pandémico 2020 con el EP We Tuzi, que con tan solo cuatro canciones; “My 1st Hero”, “1822”, “Keep The Promise” y la versión instrumental del primer track, lograron ganar muchxs fans y saltar a la fama. Un año después, lanzaron el álbum, Act 1, que les dio proyección internacional. La banda está conformada por cinco miembros: Bum Jun (Líder y Batería), Ho Jin (Vocalista), Zunon (Vocalista, Teclados y Percusiones), Ji Seob (Guitarrista) y Jung Hyun (Bajista).

El K-pop o Korean popular music, es un género musical que abarca diversos estilos musicales. proviene de Corea del Sur y desde hace tiempo ha trascendido fronteras hasta volverse tan popular, que se transformó en una subcultura entre el sector adolescente –e incluso adulto— de Asia.

Si bien ya tenía gran éxito en dicha región desde los 90, con el streaming, las redes sociales y la inclusión del idioma inglés en sus letras, se ha vuelto un verdadero fenómeno en India, África, México y Latinoamérica

Café Tacvba con kimchi

El éxito de TuZi, y de otras estrellas del k-pop, se debe a que no se limitan a un género musical en específico, hacen covers y temas originales mezclando hip-hop, R&B, pop y rock. Además participan en distintos soundtracks como los de Behind Cut y The Tasty Florida o Plz Luv Me Again.

Además de su visita a México, también lanzaron un cover de “Eres” de Café Tacvba. Este hitazo de 2004 marcó a una generación debido a su letra y a su video, que retrata un amor adolescente en la secu.

En el video, que puede verse en YouTube desde el día de ayer, la banda le pone su toque y canta en español. Habrá que ver si Café Tacvba da su opinión sobre la versión k-popera, que se suma al cover de “Creep”, de Radiohead, que también lanzaron recientemente.

Cuándo:19 de junio

Cuánto: $828-2 mil 688

Dónde: AUDITORIO BB Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc

