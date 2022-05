El Universo Marvel sigue extendiéndose tanto en la pantalla chica como en la grande, por ejemplo en la primera tiene varias series por estrenarse.

El MCU (Universo Cinematográfico Marvel por sus siglas en inglés) no para de crecer y tiene en su lista varias series en espera de salir. En algunas de ellas hay personajes que no han recibido mucho o nada de tiempo en pantalla vía streaming, pero ya les llegó su momento de brillar. Aquí te decimos cuáles son, para que las tengas en la mira.

Más personajes de Marvel que tendrán sus propias series

1. Ms. Marvel

Fecha de estreno: 8 de junio.

Elenco: Iman Vellani (Kamala Khan/Ms Marvel), Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Sah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur. Además de Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Travina Springer, Ashar Ushman y Nimra Bucha.

Se trata de la superheroína más nueva de Marvel, y la primera de sangre musulmana. Su nombre es Kamala Khan, y es una adolescente de Nueva Jersey que intenta balancear su vida entre las cosas propias de su edad, la escuela y sus nuevos poderes. Es gamer, le encanta escribir fanfiction, tiene demasiada imaginación, y es fan de hueso colorado de los superhéroes, en especial de la Capitana Marvel.

2. She Hulk: Defensora de Héroes

Fecha de estreno: 17 de agosto.

Elenco: Tatiana Maslany (Jennifer Walters/She Hulk) y Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk). Acompañados de Tim Roth (Emil Blonsky/Abominación), Benedict Wong (Wong), Jameela Jamil (Titania), Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Renée Elise Goldsberry y Jon Bass.

Aquí veremos a Jennifer Walters, una abogada soltera en sus 30s que se especializará en casos relacionados con los superhéroes. Ella tiene los mismos poderes de su primo, quien le donó sangre tras ser herida en el fuego cruzado de un jefe del crimen, y decide quedarse como She Hulk. Así, la veremos atender sus casos pero también intentar tener citas amorosas.

3. Echo

Fecha de estreno: 2023

Elenco: Alaqua Cox (Maya Lopez/Echo), Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon.

Maya Lopez, alias Echo, hizo su debut en otra serie del MCU el año pasado: Hawkeye. Ahí pudimos verla como la implacable líder Sorda de una pandilla que quiere hacer a Ronin/Clint Barton pagar por sus actos de venganza. Pero ahora en su propia serie de los Estudios Marvel conoceremos su historia de origen en su ciudad natal. Ahí debe enfrentar su pasado, reconectarse con sus raíces nativas-norteamericanas, y entender lo que significan la familia y comunidad para seguir adelante.

Otras series de Marvel en espera de estrenarse

Hay más series y hasta especiales de los Estudios Marvel que aún no tienen una fecha de estreno exacta, pero que pueden emocionar a lxs fans más apasionadxs. Checa cuáles son:

4. What if…? Temporada 2: Llegará a nuestras pantallas vía streaming este año.

5. Secret Invasion: Con Samuel L. Jackson como Nick Fury, Ben Mendelson como Talos, y Cobie Smulders como Maria Hill. Los héroes de la Tierra descubrirán que los Skrulls se han infiltrado en la sociedad y entre los superhéroes. Se planea estrenarla en 2022.

6. I Am Groot: Spin-off de las películas de Guardianes de la Galaxia con este querido personaje en su juventud mientras crecía. Incluirá personajes nuevos e inusuales. Estreno próximamente.

7. Werewolf by night: El protagonista será el actor mexicano Gael García Bernal, y podremos verlo en octubre de este año alrededor de Halloween.

8. The Guardians of the Galaxy Holiday Special: Se estrenará en diciembre de 2022.

Pero eso no es todo, pues a futuro también se tienen contempladas estas otras series: la temporada 2 de Loki, Agatha: House of Darkness (spin-off de WandaVision), Spider-Man: Freshman year, Marvel Zombies, Armor Wars, una nueva de Daredevil, Iron Heart, y una sobre Wakanda (parte de la franquicia Black Panther).

Hasta el momento ya vimos WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What if…? (temporada 1), Hawkeye, y recientemente Moon Knight. Y realizadas por otros estudios también se han estrenado Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Inhumans, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, Runaways y Cloack & dagger. Pero, para felicidad de lxs fans, los Estudios Marvel seguirán sacando series y, claro, películas, para seguir ampliando su universo.