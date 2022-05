Ewan McGregor y compañía nos hablaron de la emoción de regresar a la saga de Star Wars con un spin-off de Obi Wan. ¿Estás listo para esto?

Desde hace 17 años que se estrenó Revenge Of The Sith; la fanaticada de Star Wars ha clamado por el regreso del maestro de Luke Skywalker. Interpretado por Ewan McGregor. La historia indica que después de que su aprendiz se volviera al lado oscuro; Obi Wan Kenobi se escondió en el planeta Tatooine para vigilar silenciosamente a la mitad restante de la familia Skywalker.

Sin embargo, la narrativa de este periodo entre las trilogías ha sido desconocida para todos. Hasta que este viernes 27 de mayo se estrene la serie Obi Wan Kenobi. Dirigida por Deborah Chow, quien también estuvo al frente de varios episodios de The Mandalorian.

Previo al estreno de esta esperada serie en streaming, Chilango fue uno de los medios invitados a la Conferencia de Prensa de Obi Wan Kenobi. Con la directora y productora ejecutiva, Chow, el protagonista y también productor ejecutivo, ewan McGregor. Además de la actriz debutante en la galaxia de Star Wars, Moses Ingram. Quién interpretará a la Inquisidora Reva, una de las principales antagonistas de la serie.

McGregor comentó en la plática con Devan Coogan, escritora senior de Entertainment Weekly; que este proceso de volver a encarnar a Obi Wan fue una situación de la cual tuvo que hablar en todas sus entrevistas por los últimos 17 años. Conforme se iba repitiendo la pregunta, McGregor fue comprendiendo que para una generación las precuelas de Star Wars que él protagonizó eran algo tan importante; eventualmente la idea de regresar a ser Obi Wan era una realidad cada vez más cercana. Según comentó el propio actor escocés un día Disney le llamó para una junta luego de que circularan videos suyos en redes sociales en los que comentaba que le interesaría volver a ser el maestro Jedi.

El nuevo legado de Star Wars

Para la directora Deborah Chow el proceso de continuar su trabajo en Star Wars fue un poco más natural después de trabajar con Jon Favreau y Dave Filoni. Quienes le enseñaron a dominar el tono y el lenguaje de la franquicia cuando trabajó en The Mandalorian; sin embargo, para quien fue un proceso diferente fue para Moses Ingram. Quien interpretará a una de los antagonistas de la serie y que además encarna a un personaje nunca antes visto en la continuidad no animada de la saga; La Tercera Hermana Inquisidora, una guerrera sensible a la fuerza cuya raza fue introducida en Star Wars: Rebels.

Ingram comentó respecto a unirse a la famosa saga intergaláctica; “Estaba sorprendida. Quiero decir, por lo que sabía de Star Wars no era algo peligroso. Se sintó peligroso cuando leía el libreto y yo pensé ‘Me gusta esto, me gusta esto’. Así que estoy muy emocionada de ser parte del proyecto”.

Además del regreso de McGregor como el maestro Jedi. Obi Wan Kenobi también cuenta con el esperadísimo regreso de Hayden Christenssen como Darth Vader. Quien después de su transformación al lado oscuro en el Episodio III de la saga no volvió a ocupar el manto del villano. Según explicó el propio McGregor, reencontrarse con el actor con el que compartió los créditos y el set hace casi 20 años fue increíble.

Reencuentro con el lado oscuro

Ewan McGregor: “Fuimos muy cercanos la primera vez que nos vimos. Hicimos el episodio II y III en Australia. Ambos estábamos lejos de nuestros hogares y teníamos mucho tiempo para entrenar para las peleas juntos y luego estar en el set. También como estábamos lejos de casa, pasamos mucho tiempo fuera del trabajo juntos, así que éramos muy cercanos. Luego con los años perdimos contacto y no había visto a Hayden por años. Entonces, cuando lo vi otra vez y pudimos hablar de este proyecto fue muy, pero que muy emocionante. Fue genial y cuando actuamos juntos fue como un salto en el tiempo. Realmente, verlo en el set era como si los últimos 17 años no hubieran pasado. Fue muy peculiar”, comentó Ewan McGregor.

Deborah Chow comentó que es muy intensa la idea de que luego de tres años de trabajar en el proyecto, por fin pueda salir a la luz y hablar del show de manera pública; “Ha sido un viaje muy largo con este programa. Estoy muy emocionada de finalmente verlo ahí afuera y poder hablar de esto así que es muy emocionante que finalmente salga a la luz”. Además de que la directora y productora ejecutiva también habló sobre el uso de la tecnología Stagecraft; con la que grabaron la serie y misma que fue utilizada en The Book Of Bobba Fett y debutante en The Mandalorian. Esta tecnología consiste en un foro cuyas paredes y techo son una pantalla que permite filmar las escenas tal cual se ven en pantalla sin la necesidad de usar pantallas verdes o efectos digitales.

La magia del stagecraft

“Empecé a usar esta tecnología Stagecraft en The Mandalorian. Entonces estaba muy emocionada de utilizarla también en la serie de Kenobi. Desde la primera temporada de Mandalorian la tecnología ha avanzado demasiado. Para esta serie hay cosas que nunca pudimos hacer en las primeras temporadas de The Mandalorian. Fue realmente emocionante tener la posibilidad de diseñar y desarrollar material sabiendo que íbamos a grabar en Stagecraft. Así que muchas veces estuve viendo una escena. Incluso mientras la estábamos escribiendo, pensando como se iba a traducir a la tecnología y como le podíamos sacar mejor partido a todo”, declaró Chow.

Para Ewan McGregor, elegir un momento especialmente memorable de filmar la serie de es muy complicado. Pero sobre todo, muy diferente a cómo se grabaron los episodios en los que participó de las precuelas. “Es imposible elegir un sólo momento porque todos fueron muy vívidos. Nunca había trabajado con la tecnología Stagecraft antes y la verdad fue un cambio de reglas muy grande para nosotros.

La experiencia de los primeros tres episodios; sobre todo del episodio II y III, fue mucho de grabar con pantalla azul y verde y fue muy difícil. Es muy duro hacer algo creíble cuando no hay nada tangible ahí en el set contigo. Ahora estábamos en este foro impresionante donde si estabas grabando en el desierto, para donde mires hay un desierto. Si estás volando por el espacio, entonces las estrellas te pasan volando por un lado. Es increíble y no puedo elegir un sólo momento memorable”, declaró McGregor.

Fans de su propia serie

Además de confirmarnos su propio fanatismo y emoción por grabar la serie; tanto McGregor como Moses Ingram aseguraron que durante las filmaciones de escenas con los famosos sables de luz; ellos mismos hacían los efectos de sonido en sus mentes como lo hiciéramos toda una generación de niños al imaginar que éramos Jedi o Siths. “Todos saben que eso es lo que se hace”, declaró Ingram. “Es imposible no hacerlo y si no lo estás haciendo con tu boca, al menos lo estás haciendo en tu cabeza. creo”, aseguró McGregor. “Pero también tocábamos mucha música mientras grabamos las escenas de acción en el set. Así que el resto de nosotros no nos dimos cuenta de que lo estaban haciendo”, concluyó la directora Chow.

No cabe duda que tanto el elenco como los productores y directores de Obi Wan Kenobi están casi tan emocionados como la fanaticada de que se estrene la serie. Así que no olvides que a las 2 am del próximo viernes 27 de mayo se estrenan los primeros dos capítulos de Obi Wan Kenobi y a partir de la siguiente semana los estrenos serán los días martes en el mismo horario.

¿Tú estás listo para que la fuerza nos siga acompañando? Déjanos un comentario para saber qué es lo que más te emociona de esta esperada serie de una galaxia muy, muy lejana.

