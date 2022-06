¿Eres fan de la ciencia ficción? Pues prepárate para sentir la adrenalina y el misterio, ya que falta muy poco para el estreno de la serie El Refugio, la nueva producción televisiva que promete robarte el sueño. Platicamos con su protagonista, Ana Claudia Talancón, quien nos compartió más detalles sobre este proyecto que está por llegar a nuestro país. ¡Saca las palomitas y checa aquí todo lo que nos contó!

Una familia vive las horas más extrañas de su vida cuando una fuerza desconocida comienza a causar fenómenos inusuales en el mundo. Sin embargo, todo parece ocurrir solamente a través de sus pantallas; cuando salen de su casa de campo, el entorno aparenta seguir su curso normal. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Cómo reconocer la verdad y la mentira de lo que no podemos ver?

Sobre esto trata la nueva serie de Starzplay, en la cual Ana Claudia Talancón interpreta el rol protagónico de la madre de familia. “Estoy emocionadísima”, nos comparte la actriz mexicana.

El Refugio constituye la primera serie de ciencia-ficción en español que lanza esta plataforma digital, cuyo estreno tendrá lugar en exclusiva para América Latina y España. Dirigida por el argentino Pablo Fendrick, esta producción entremezcla sucesos sobrenaturales con las emociones que el mundo experimentó tras meses de encierro e incertidumbre.

“Estoy segura de que la gente se va a identificar con estos personajes, porque reflejan lo que vivimos en la pandemia: estar encerrados, amenazados por algo que no podemos ver, sin saber realmente cómo nos afectaría y que pararía el mundo tal como lo hizo. Creo que nos dimos cuenta de que la conexión que tenemos con nosotros mismos, con nuestras familias y con la sociedad es lo más importante para sobrevivir como especie”.

La producción cuenta con seis episodios de cuarenta minutos, basados en la idea original de Julio Rojas. Asimismo, la producción ejecutiva corrió a cargo de Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete y Mariane Hartard y Christian Vesper, quienes se encargaron de crear la atmósfera ideal para el misterio y la emoción.

“Me enorgullece muchísimo ser parte de El Refugio, porque no nada más hablamos de un altísimo nivel de producción, sino de la impecable dirección de Pablo, del trabajo de todos mis compañeros actores, la fotografía, la música, los efectos visuales… Todo maneja un nivel impresionante y eso la convierte en un parteaguas para la serie latinoamericana”, señala la reconocida actriz.

Por otra parte, El Refugio ha significado una apertura en el espacio televisivo para personajes femeninos con historias potentes y llenos de valentía. En efecto, el rol de Ana Claudia Talancón buscará proteger a su familia de todos los peligrosdesconocidos que la acechan.

“Algo que me fascina del proyecto es que no cae en el cliché de que el hombre tiene que salvar el mundo; aquí, el rol de la mujer está muy presente y tiene un liderazgo maravilloso. Me encantan las historias de mujeres valientes, fuertes y líderes. Considero que mi personaje es una leona a la hora de proteger a sus seres queridos; además, está llena de inteligencia, audacia, profesionalismo y complejidad emocional”.