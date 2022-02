Cada día existen más series LGBT+ en streaming que podemos disfrutar desde casa. Checa aquí 10 opciones para maratonear a gusto.

¡Hora de sacar el bote de helado y las palomitas! Aquí te compartimos 10 de las mejores series LGBT+ en streaming para pasar un rato agradable con increíbles historias sobre el colectivo. En este conteo encontrarás propuestas variaditas y de todos los géneros, desde series animadas hasta reality shows y biopics, así que no tendrás pretexto para aburrirte en casa. ¡Checa las opciones!

10 series LGBT+ en streaming

Gracias a la lucha de los colectivos LGBT+, cada día existen más películas y series de TV con personajes de todas las orientaciones e identidades. En efecto, series como Élite, Modern Family, Rebelde, Sex Education y muchas otras constituyen un paso hacia adelante en términos de representación de la diversidad.

Para que tengas varias opciones de dónde escoger, hoy te compartimos 10 series con protagonistas y conductores que forman parte de la comunidad LGBT+. Checa las opciones que preparamos para ti y alístate para pasar una tarde agradable frente al televisor.

1. Special

Con un mensaje de aceptación, amor propio y superación personal, la comedia Special (2019) es una excelente opción si buscas un rato de risas con una historia entrañable. La trama sigue a Ryan, un hombre gay con parálisis cerebral que decide superar su aislamiento social y luchar por la vida que siempre deseó tener.

Cabe destacar que la serie televisiva está basada en las vivencias y memorias de Ryan O’Conell descritas en el libro I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves. Special cuenta con dos temporadas y un total de 16 episodios con los que puedes maratonear un fin de semana.

Dónde ver: Netflix

2. Veneno

Si estás buscando historias potentes del colectivo LGBT+, te recomendamos ver la serie basada en la vida de Cristina Ortiz, mejor conocida como ‘La Veneno’. En esta producción televisiva dirigiremos la mirada hacia la comunidad Trans en la España del siglo XX por medio de una de sus figuras más destacadas.

La trama de Veneno nos presenta tres etapas en la vida de esta icónica actriz, modelo, trabajadora sexual y vedette española, quien fue una de las primeras mujeres en visibilizar a la comunidad transexual en su país. La biopic está dividida en ocho episodios y, desde su lanzamiento, no ha dejado de recibir excelentes críticas. ¡No te quedes sin verla!

Dónde ver: HBO Max

3. Queer Eye

Estrenada en 2018, esta serie nos muestra los increíbles cambios positivos que podemos tener en nuestra vida si la observamos a través de una mirada queer. Con su grupo de expertos (conocidos como Fab Five) al mando de la conducción, cada capítulo nos comparte cómo se va transformando la vida de una persona en varios aspectos de su cotidianidad.

Queer Eye es un reboot del reality show emitido entre 2003 y 2012, donde un grupo de hombres homosexuales ayudaba a personas heterosexuales a cambiar su vida. Ahora, el nuevo equipo está conformado por Tan France (moda), Bobby Berk (diseño), Karamo Brown (cultura), Antoni Porowski (gastronomía) y Jonathan Van Ness (estética).

La serie cuenta hasta el momento con seis temporadas y ha recibido buenas críticas por sus historias entrañables y por sus positivos mensajes sobre el amor propio. ¡Prepara los pañuelos y prepárate para disfrutar de esta propuesta televisiva!

Dónde ver: Netflix

4. Q-Force

¿Te gustan las series animadas? Tenemos una opción perfecta para que pases tu tarde frente al televisor. Esta comedia para adultos nos presenta a Steve Maryweather, un superespía gay que, junto a su equipo compuesto por personas LGBT+, deberá demostrarle a su agencia que es mucho más capaz de lo que creen.

El estreno de Q-Force tuvo lugar durante el 2021 y hasta la fecha tiene una temporada de 10 breves episodios, así que puedes verla en un solo día si tienes ganas de no despegarte del sillón por un rato.

Dónde ver: Netflix

5. Genera+ion

Las producciones sobre la vida escolar están viviendo uno de sus mejores momentos con Euphoria, Élite y Rebelde; en este contexto, se estrenó la primera (y única) temporada de Generation, una serie sobre un grupo de estudiantes que explora las diversas formas en que pueden vivir su sexualidad dentro de una comunidad conservadora.

Como una muestra de los choques entre los ideales de las viejas y las nuevas generaciones, esta producción invita a reflexionar sobre las barreras que muchas personas siguen enfrentando para mostrar quiénes son en realidad. Generation fue estrenada en dos partes y cuenta con un total de 15 episodios.

Dónde ver: HBO Max

6. Transparent

Esta serie nos transporta a Los Ángeles, donde el padre de familia, Morton, le comparte a sus seres queridos que se identifica como una mujer y que desea comenzar a vivir la vida de esa manera. Ante esta inesperada noticia, su familia deberá afrontar las nuevas circunstancias y despedirse de todos sus prejuicios.

Transparent tuvo su estreno en 2014 y es perfecta para quienes aman ver series todo el día, ya que tiene cuarenta episodios divididos en cuatro temporadas.

Dónde ver: Amazon Prime Video

7. It’s a Sin

¿Con ganas de una serie cortita para ver en un solo día? Prepara las palomitas y dale play a It’s a Sin, una historia sobre amistad, amor, autodescubrimiento y resiliencia. La trama nos conduce a la década de los ochenta, cuando tres amigos deciden vivir en Londres y vivir sus vidas al máximo.

En ese mismo contexto, los protagonistas deberán enfrentar la crisis del VIH en Reino Unido y decidir si quieren continuar viviendo con libertas a pesar de la amenaza que representa este padecimiento. It’s a Sin es un drama de cinco episodios que se dio a conocer en 2021 y que está disponible por streaming.

Dónde ver: HBO Max

8. Love, Victor

Si lo tuyo son las comedias románticas adolescentes, échale un ojo a esta serie sobre la adaptación, el autodescubrimiento y la creación de espacios seguros con nuestros seres queridos. La historia sigue a Victor, el nuevo chico de la secundaria que deberá acostumbrarse a la vida en una nueva ciudad mientras trata de descubrir su orientación sexual.

Love, Victor comenzó en 2020 y tiene veinte capítulos divididos en dos temporadas, en las cuales podemos navegar por el mismo universo de la película Love, Simon (2018). Asimismo, se espera que este año llegue la tercera y última temporada de esta historia.

Dónde ver: Star+

9. Looking

La primera serie con temática homosexual de HBO nos comparte la vida de tres amigos que viven en San Francisco. El primero, Patrick, desea incursionar en el mundo de las citas. El segundo, Agustín, es un artista que pone en duda la idea de la monogamia; el tercero, Dom, trabaja como mesero y atraviesa por varias crisis existenciales.

Looking se estrenó en 2014 y tiene un total de 18 episodios en dos temporadas. Además de la serie, en 2016 se dio a conocer el telefilme Looking: The movie que funciona como el final de la trama.

Dónde ver: HBO Max

10. Pose

Este drama se centra en las icónicas amas de casa de la cultura clandestina del baile en Nueva York, un movimiento que se popularizó durante los ochenta en la escena cultural afroamericana y latina. Entre las estrellas que componen el elenco se encuentran MJ Rodriguez, Billy Porter, Evan Peters y Dominique Jackson.

Pose tiene tres temporadas y una suma de 26 episodios de una hora aproximadamente. No te pierdas de esta galardonada producción y aprovecha tu siguiente tarde libre para comenzar a verla.

Dónde ver: Netflix y Star+

¿Cuál de estas series LGBT por streaming es la primera que vas a agregar a tu lista?