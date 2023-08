La cinta Háblame retrata de forma única el horror que puede provocar la obsesión con los retos virales que se propagan en redes sociales.

Háblame es la nueva película de la famosa productora A24, que plantea una forma diferente de hacer terror con el objetivo de llegar a las nuevas generaciones. Y sí, con esto nos referimos a que es una cinta especialmente dirigida a la Generación Z, pues cuenta con todos los elementos para provocar reacciones en ellxs.

En el pasado y aún en el presente, las películas de terror han contado siempre con elementos como espíritus, zombies, asesinos o tramas psicológicas muy rebuscadas y profundas para impactar al público y fanáticos del género.

Sin embargo, todo cambia, y el cine de terror no es la excepción, pues ha tenido que evolucionar para adaptarse a las nuevas generaciones que tienen todo a la mano (literal) y que podrían no temerle a dichos elementos.

Háblame, cine de terror hecho para la Generación Z

Con lo anterior, no queremos decir que sean inmunes al terror, sino que le temen a otro tipo de situaciones. Esta premisa que quedó muy bien plasmada en Háblame.

Háblame es la nueva apuesta de A24. Foto: Diamond Films.

La cinta fusiona retos virales en redes sociales con un excelente argumento sobrenatural, que si bien se ha explorado con anterioridad, en este proyecto se planteó de una forma interesante.

Para Talk to Me (Háblame), los directores y creadores de contenido Danny y Michael Philippou presentan un elemento clásico del cine de terror, en este caso una mano embalsamada, y lo combinan con la hiperconexión que los jóvenes tienen con las redes sociales, dando como resultado una aterradora historia que no dista de la realidad.

El filme cuenta la historia de un grupo de adolescentes que, al tocar una extraña mano y decirle “háblame”, se dejan poseer por un espíritu por 90 segundos; pero… ¿que tendría eso de novedoso?, pues que mientras sucede la posesión es transmitida en vivo y grabada desde varios ángulos por los presentes. Porque en la actualidad, de qué serviría dejarse poseer por un espíritu si no puedes compartirlo en redes sociales, ¿cierto?

Y es precisamente en esa premisa donde radica el verdadero terror, no solo para la generación a quien esta dirigida Háblame, sino también para el resto del público. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar con tal de tener visibilidad en la redes?

Por otro lado, la narrativa contiene otros temas igualmente importantes como las adicciones, en este caso no a las drogas duras, sino a la visibilidad y la aceptación; el duelo, representado perfecto en el personaje de Mia, la protagonista; así como la oscuridad de la soledad. Elementos que le dan un toque de realidad a toda la mezcla de terror y sangre que forman parte de la cinta.

¿Cuándo se estrena Háblame?

Háblame se proyectará en todas las salas de cine en México a partir del 10 de agosto de 2023. ¿Te vas animar a verla?

