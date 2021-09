9 años desde su fundación y A24 ya se encuentra entre los más amados y reconocidos estudios de cine. Checa esta guía para entrarle con todo.

Pocas distribuidoras y casas productoras han logrado colocarse en el privilegiado puesto que ahora ocupa A24. Con apenas nueve años desde su fundación a cargo de Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges (2012), esta compañía independiente de entretenimiento destaca en la actualidad como una de las más prestigiosas y por dar cabida a talento internacional.

En sus inicios, A24 Films —como se llamaba originalmente— se había centrado únicamente en la distribución de proyectos fílmicos independientes que gozaran de gran calidad. Su debut como distribuidora tuvo lugar en 2013 con la cinta A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III (Roman Coppola), una comedia estadounidense protagonizada por Charlie Sheen, Jason Schwartzman, Bill Murray y Patricia Arquette. El filme recibió críticas negativas y tuvo un estreno limitado, principalmente a través del video on demand.

A24: un estudio a explorar

Tras este complicado primer paso, A24 logró cierta estabilidad como distribuidora con el estreno de Spring Breakers (Harmony Korine, 2013), cinta que internacionalmente recaudó más de 32 millones de dólares. Los éxitos para la distribución de filmes prosiguieron en 2014 con películas como Enemigos idénticos (Denis Villeneuve), Bajo la piel (Jonathan Glazer) y Tusk (Kevin Smith).

A continuación presentamos la primera parte de una lista de los filmes esenciales que han sido distribuidos o producidos por A24; un sello que se ha convertido en sinónimo de propuestas innovadoras y trascendentes.

1.- Bajo la piel (Jonathan Glazer, 2014)

Esta cinta protagonizada por Scarlett Johansson puede ser considerada como la primera aproximación de A24 al género del terror. Linea que, además, ha distinguido a la compañía de entretenimiento por sus propuestas que van más allá de los sitios comunes del género.

En su trama se presenta a una peculiar femme fatale de proveniencia alienígena y con un disfraz de mujer que hace uso de su atractivo físico para “recolectar” y cazar presas humanas. Sin embargo, con el paso del tiempo comienza a cuestionarse acerca de su propia condición e identidad.

2.- Tusk (Kevin Smith, 2014)

Una película apta sólo para aquellos que disfrutan de historias perturbadoras y retorcidas propias del body-horror. La trama se centra en Wallace Bryton (Justin Long), un hombre que viaja a Canadá con el objetivo de llevar a cabo una entrevista. En el lugar, conoce a Howard Howe (Michael Parks) un enigmático hombre que lo tomará prisionero con un macabro objetivo: llevar a cabo una serie de cirugías para transformarlo en una morsa.

3.- Krisha (Trey Edward Shults, 2015)

Este drama dirigido por Trey Edward Shults se caracteriza por la intimista reconstrucción de una excéntrica familia que se reúne durante el Día de Acción de Gracias. Lo peculiar de este proyecto independiente y de bajo presupuesto es que fue la misma familia del joven director quienes interpretaron a los personajes principales de la cinta y se filmó en la misma casa de su madre.

4.- La langosta (Yorgos Lanthimos, 2015)

La película dirigida por uno de los cineastas griegos más reconocidos de los últimos años se desarrolla en un contexto distópico. Su trama tiene lugar en un futuro cercano en donde los individuos deben acudir a un hotel con el objetivo de encontrar pareja. Para esto, cuentan con un margen de 45 días. En caso de que no lo logren, son transformados en un animal de su elección y liberados en la naturaleza. Una producción sencilla, conmovedora y filosófica, pero a la vez inquietante.

5.- A Ghost Story (David Lowery, 2017)

La propuesta dirigida y escrita por David Lowery se distancia a pasos agigantados de la mayoría de las películas de fantasmas. A través de un filme austero en cuanto a producción, se construye un profundo diálogo en torno al tiempo, la pérdida, la muerte y el amor. Las actuaciones de Casey Affleck y Rooney Mara resultan sobresalientes. Gracias a la puesta en escena y a las dinámicas de la fotografía, el espectador se convierte en un testigo silencioso de una historia relevante y trascendente.

6.- Lady Bird (Greta Gerwig, 2017)

Esta cinta marcó el debut en solitario de Greta Gerwig como directora. La historia gira en torno a Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan), una adolescente que se encuentra en un punto de inflexión en su vida y cuestionándose el rumbo de ésta. El largometraje renueva con un aire vigoroso y conmovedor al género conocido como coming-of-age. La producción contó con cinco nominaciones en los premios Oscar.

7.- First Reformed (Paul Schrader, 2017)

Ethan Hawke entrega en esta película de Paul Schrader una de las mejores actuaciones de su carrera. En el filme, el actor interpreta al reverendo Ernest Toller, quien tiene a su cargo una pequeña iglesia en Estados Unidos. El religioso comienza a experimentar una profunda crisis de fe con tinte existencialista conforme se involucra en la dinámica de un matrimonio local. Con un sólido y profundo guión, Schrader demuestra que la pluma que concibió los guiones de Taxi Driver (1976) y Toro Salvaje (1980) todavía tiene mucho que contar.

8.- Hereditary (Ari Aster, 2018)

La opera prima del joven director Ari Aster se convirtió en la carta fuerte de A24 como distribuidora en el campo del cine de terror. Considerada por muchos críticos como la mejor película del género en los últimos años, Hereditary se centra en la peculiar familia de Annie (Toni Collette), quienes, tras la muerte de la madre de ésta, comienzan a experimentar conexiones con lo sobrenatural vinculadas con su ascendencia sanguínea.

9.- Clímax (Gaspar Noé, 2018)

El provocador cine de Gaspar Noé se integró a la lista de materiales distribuidos por A24 con Clímax. Considerada en ocasiones como una película de terror musical y en otras como un thriller musical, su trama se centra en un grupo de bailarines que sostienen una fiesta. Psicodelia, música y danza se unen en uno de los principales objetivos del director: inquietar e incomodar a la audiencia.

10.- Minari (Lee Isaac Chung, 2021)



A24 ocupó una de las mesas centrales en la última entrega de los premios Oscar gracias a Minari. La película protagonizada por Steven Yeun recrea la vida de una familia de migrantes provenientes de Corea del Sur que intentan salir adelante en Estados Unidos en la década de 1980. En la cinta se teje una historia conmovedora en donde la actriz Yuj-Jung Youn sobresale entre los demás miembros del elenco, con una de las actuaciones más memorables y enternecedoras de los últimos años.

Y hablando de A24 ¿ya escuchaste sobre Lamb? La nueva película de terror del sello que no podemos esperar a ver.