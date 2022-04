Llegó el momento de acompañar los días soleados con buenas opciones de series y películas en streaming, así que aquí te van los estrenos de abril.

Un mes más que llega, abril, y una lista nueva de estrenos vía streaming a la que echarle un ojo. Te vas a encontrar series muy esperadas, nuevas temporadas de otras, así como películas para todes en casa.

Las series que hay que ver en streaming durante abril

7 de abril

Agatha Raisin – AcornTV

Cuarta temporada de esta serie de misterio y comedia basada en las novelas de MC Beaton, sobre la detective más fashionista de Inglaterra. Ahora Agatha (Ashley Jensen) protege a una mujer de sus fantasmas de Navidades pasadas, es sospechosa de asesinato, entre otras cosas.

Ninis – HBO Max

Serie mexicana sobre un grupo de cinco veinteañeres que buscan tener una vida sin preocupaciones. Aunque no la estén pasando bien, muestran una cara feliz en redes sociales. Con Gonzalo Vega Jr., Natalia Téllez, Jesús Zavala, Oka Giner y Ruy Senderos.

8 de abril

Élite – Netflix

Los alumnos del colegio Las Encinas regresan para la quinta temporada. Con el nuevo semestre escolar hay una nueva víctima, victimario y, por supuesto, un misterio más que resolver. Además de secretos y caras nuevas.

9 de abril

iCarly – Paramount+

Miranda Cosgrove regresa con la segunda temporada del reboot de su clásica serie de Nickelodeon. Aquí seguiremos viendo cómo es su vida en sus 20s, entre sus amigos, familia, complicaciones románticas y revivir su canal de web.

Reboots muy esperados podremos ver en streaming en abril

15 de abril

Anatomía de un escándalo – Netflix

Drama basado en la novela de Sarah Vaughan, sobre una mujer llamada Sophie y su esposo, un poderoso político. Están metidos en un escándalo que sale a la luz, y él es acusado de un crimen. Con Sienna Miller y Rupert Friend.

Rugrats – Paramount+

Es el reboot de la famosa serie del mismo nombre. Prepárate para recordar la infancia con nuevas aventuras en las vidas secretas de estos bebés.

The first lady – 18 de abril, Paramount+

Serie con Viola Davis como Michelle Obama, Michelle Pfeiffer como Betty Ford, y Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt, tres primeras damas de Estados Unidos. Su vida personal, pública e influencia en decisiones políticas.

21 de abril

The flight attendant – HBO Max

Kaley Cuoco regresa con la segunda temporada de esta serie en la que interpreta a la aeromoza Cassie. Ahora vive en otra ciudad y tiene un nuevo trabajo, pero no por eso menos aventuras.

22 de abril

Heartstopper – Netflix

Entre los estrenos de streaming de abril está la serie de la novela juvenil del mismo título, de Alice Oseman. Aquí conoceremos a dos adolescentes, Charlie y Nick, cuya amistad podría ser algo más.

25 de abril

The man who fell to Earth – Paramount+

Si quieres algo de ciencia ficción para ver en abril en streaming, está esta serie con Chiwetel Ejiofor y Naomi Harris. Un extraterrestre llega a la Tierra, donde aprende lo que significa ser humano, mientras lucha por la supervivencia de su especie. Basada en la novela de Walter Tevis, que en los 70 tuvo película con David Bowie.

27 de abril

Bel-Air – Star+

Primera temporada del reboot de la famosa serie El príncipe del rap. Ahora veremos a Will de nuevo llegar con sus tíos, pero enfrentarse a situaciones actuales. Además habrá un tono más dramático a lo que habíamos visto en la original con Will Smith.

28 de abril

Jack Irish – AcornTV

Llega la tercera y última temporada esta serie australiana. Jack, interpretado por Guy Pearce, vive tranquilo como abogado y padre, hasta que nuevas pistas del asesinato de su esposa lo hacen volver a un mundo turbulento.

29 de abril

The offer – Paramount+

Mini-serie que nos muestra la historia detrás de la creación de El Padrino, una de las mejores películas de todos los tiempos. Con Miles Teller, Justin Chambers, Juno Temple y Dan Fogler.

Ozark – Netflix

En la segunda parte de la cuarta temporada, Marty y Wendy enfrentan nuevas amenazas y luchan por recuperar sus vidas. Pero además deberán intentar mantener felices al cartel, al FBI y, claro, a sus hijos.

Películas de varios géneros para checarlas en streaming en abril

1 de abril

Nate, mejor tarde que nunca – Disney+

Comedia musical y de aventuras para les chavites de tu casa. Trata sobre Nate (Rueby Wood), un adolescente de 13 años que sueña con ser actor de Broadway. Se escapa a Nueva York, donde su tía Heidi (Lisa Kudrow) le ayuda.

Apolo 10 ½ Una infancia espacial – Netflix

Nostálgica historia de infancia narrada por un hombre. Nos transporta a Houston en 1969, y también nos cuenta sobre un viaje nada menos que a la Luna.

La chica más rara del mundo – Disney+

Cinta argentina sobre una chica con mucha creatividad y que se imagina monstruos, mansiones embrujadas y más. En la vida real es introvertida, pero en su mente crea mundos que la ayudan a escapar del bullying escolar y su familia.

6 de abril

Los ojos de Tammy Faye – Star+

Película protagonizada por la ganadora del Óscar Jessica Chastain como Tammy Faye Bakker. Narra la historia, ascenso y caída de la televangelista, y su posterior redención, entre las décadas de los 70 y 80.

8 de abril

Metal Lords – Netflix

Hunter y Kevin son dos inadaptados en su escuela, pues a ellos les late el heavy metal. Así que deciden entrar a la Batalla de las Bandas, pero antes deben formar una. Tom Morello, de Rage Against de Machine, es el director musical.

13 de abril

La era de hielo: Las aventuras de Scrat – Disney+

Se trata de seis cortos estelarizados por esta peculiar ardillita de la franquicia La era del hielo. Lo veremos vivir la paternidad y establecer un vínculo con su hijo Baby Scrat, a la vez que luchan por la posesión de la bellota.

15 de abril

Elige o muere – Netflix

Asa Butterfield y Iola Evans protagonizan este thriller de horror sobre un videojuego mortal de los 80. Para ganar, deberán sobrevivir a los horrores de cada nivel.

Películas de acción, series románticas y documentales de abril

20 de abril

Muerte en el Nilo – Star+

Si no cachaste en cine esta película con más aventuras del famoso inspector Hércules Poirot, este es tu momento de verla. Ahora viaja a bordo de una lujosa embarcación en Egipto, mientras resuelve un asesinato. Con Kenneth Branagh y Gal Gadot.

22 de abril

Osa Polar – Disney+

A propósito del Día Mundial de la Tierra, llega esta película que sigue a una mamá osa polar primeriza. mientras afronta la vida en las condiciones actuales del planeta. Narrada por Catherine Keener.

Déjate llevar – Netflix

Otra novela juvenil, ahora la de Sarah Dessen, es adaptada a película y se estrena en abril vía streaming. Cuenta un momento en la vida de Auden, una chica estudiosa que vive un gran verano al lado de Eli antes de irse a la universidad.

28 de abril

Burbujas – Netflix

Película animada japonesa que te llevará hasta Tokio. En la ciudad abandonada e invadida de burbujas y anomalías gravitacionales conocemos a un chico talentoso que tiene un encuentro importante con una misteriosa chica.

Otros estrenos de streaming para abril

7 de abril

Regreso al espacio – Netflix

Muestra cómo Elon Musk y les ingenieres de SpaceX trabajan por revolucionar los viajes ultraterrestres al llevar a astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

14 de abril

The Kardashians – Star+

Kris y sus hijas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie regresan a la pantalla con más para contar. Si te gusta el chisme y saber sobre las vidas de estas celebridades, aquí revelarán su verdad, las presiones de administrar sus negocios, y también habrá momentos felices.

15 de abril

Bios: Mercedes Sosa – Star+

Conoce más sobre la vida de la legendaria cantante argentina Mercedes Sosa, y su amor por el folclor. Incluye entrevistas y material especial.

27 de abril

Las cintas perdidas de Marilyn Monroe – Netflix

Documental que reexamina la misteriosa muerte de la estrella de cine y rubia favorita de muches. Además, comparte entrevistas a gente que la rodeó en vida.

Además, para todes les que son fans de la serie Malcom el de enmedio, es parte de los estrenos de streaming en abril, pues llega con todas sus temporadas el día 27 a Star+. ¿Le vas a dar play a esta serie o las demás? ¿Y qué tal las películas que se vienen este mes?