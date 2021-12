Tras varios retrasos en su estreno, el detective Poirot se prepara para resolver un nuevo caso en la cinta Muerte en el Nilo.

Muerte en el Nilo es un thriller de alta sociedad que, por fin, llegará a las salas de cine el 10 de febrero del 2022. Y es que su filmación se llevó a cabo desde 2019 y su estreno sería desde el año pasado, pero la pandemia hizo de las suyas. Para acompañar el anuncio de la fecha, salió un trailer imperdible que, por cierto, está musicalizado con “Policy of truth” de Depeche Mode.

Hércules Poirot, listo para resolver un caso más en Muerte en el Nilo

¿Qué verás en esta cinta?

Para comenzar, Muerte en el Nilo está basada en la novela que Agatha Christie lanzara en 1937. Es una historia llena de pasión y suspenso que muestra el caos emocional y las drásticas consecuencias de un amor obsesivo y los celos.

Pero, ¿cómo comienza todo? En teoría, el detective belga Hércules Poirot se va de vacaciones a bordo de un glamoroso barco de vapor. El recorrido será a lo largo del Río Nilo, en Egipto, y todo parece ir bien hasta que la situación se torna en la búsqueda de un asesino.

A la par, Linnet Ridgeway y Simon Doyle, una pareja aparentemente perfecta está en su luna de miel a bordo del mismo barco. Pero su felicidad se ve interrumpida por este asunto. “Cuando tienes dinero, nadie es realmente tu amigo” y “No me siento segura aquí. No me siento segura con ninguno de ellos”, le dice la mujer a Poirot.

Lo que seguirá será que el detective entre en acción en medio de giros inesperados que te tendrán desconcertado hasta el final. Todos son sospechosos, todos tienen un motivo, así que el o la culpable está muy cerca. Misterio que tendrá como marco un impresionante paisaje con vistas al desierto y las majestuosas pirámides de Giza.

Un súper elenco da vida a Poirot y compañía

Para llevar a la pantalla grande esta historia, se conformó un elenco de primera, encabezado por Kenneth Brannagh. Mismo que además de dirigirla, repite en el papel del icónico detective Hércules Poirot.

A bordo del barco que navega por el Río Nilo van personajes interpretados por: Gal Gadot (Linnet Ridgeway Doyle), Tom Bateman (Bouc), Annette Benning (Euphemia), y Russell Brand (Dr. Bessner).

Además de Rose Leslie (Louise), Dawn French (Mrs. Bowers) Letitia Wright (Rosalie Otterbourne), Ali Fazal (Andrew Katchadourian), Emma Mackey (Jacqueline de Bellefort), Sophie Okonedo (Salome Otterbourne), Jennifer Saunders (Marie Van Schuyler), y Armie Hammer (Simon Doyle).

Cortesía 21th Century Fox

Muerte en el Nilo es para ser vista en el cine

Ante la pandemia, muchas producciones cinematográficas tuvieron que irse por el estreno vía online en plataformas de streaming. Pero en el caso de este thriller, la opción era las salas de cine.

“La visión elegante y arrolladora de Ken para esta historia clásica merece ser vista en la pantalla más grande posible”, dijo Steve Asbell, presidente de producción de 20th Century Studios. Agregó que están orgullosos del trabajo realizado, y “sabemos que el público está ansioso por experimentar la próxima aventura de Hércules Poirot”.

Por su parte, James Pritchard, presidente y director ejecutivo de Agatha Christie Ltd., agregó que les gusta trabajar con Disney en esta franquicia. “Más de 100 años después de la publicación de la primera novela de Agatha Christie, sus obras de ficción criminal siguen siendo inmensamente populares y siguen siendo descubiertas de nuevo por personas de todo el mundo”.

Cortesía 21th Century Fox

En el equipo de creadores encontramos a los mismos de la cinta anterior, Asesinato en el Expreso de Oriente (2017). Michael Green escribió el guión, mientras que los productores son Ridley Scott, Judy Hofflund, Kevin J. Walsh y Kenneth Brannagh. Junto con Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard y Mathew Prichard como productores ejecutivos.

Muerte en el Nilo llegará a las salas de cine mexicanas el 10 de febrero de 2022. ¿Te lanzarás a ver cómo el detective Poirot resuelve un caso más?