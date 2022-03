¿Y cómo vamos a estar bien si estás caricaturas trágicas era lo que veíamos? ¿Por eso seremos tan dramáticos? ¿No les dieron ganas de llorar?

Ah, la niñez, todo parecía más sencillo y podíamos olvidar nuestros problemas con un gran cono de helado de vainilla y viendo caricaturas…o eso creíamos. Muchas de las animaciones que nos aventamos eran francamente tristes, traumáticas y son mucho más cercanas a la novela negra que al “sano entretenimiento infantil”. Hazte bolita y checa la lista de caricaturas trágicas que nos rompieron el corazón.

1. Las Aventuras de José Miel (también conocida como Abejita Hutch)

Pese a su dulce nombre, este anime setentero estaba lleno de desventuras; muerte, lágrimas, enfrentamientos y pérdida constante de amistades. Todo comienza cuando la abeja protagonista, José Miel, es separado de su madre —la abeja reina—por unas crueles avispas. Desplazado, es adoptado por una familia de abejas silvestres que no lo aceptan del todo.

Cuando descubre su verdadera identidad, emprende el viaje para encontrar a su familia. Ahí es donde la cosa se tuerce. El pobre Pepe tiene que soportar los continuos golpes de la vida y los que le propinan otros insectos, también ve morir a sus amigxs; convive con gusanos de seda explotados, y es testigo de cómo otros insectos son devorados por aves u otros animales sin poder evitarlo.

Todo eso combinado con pequeñísimos instantes de felicidad. José sí encuentra a su mamá, pero ella muere poco después; no sin dejarle la encomienda de buscar a su hermana, con la cual vive desgracias varias -ya más rebajadas- hasta que logran llegar al Valle de las flores y, por fin, vivir tranquilamente.

2. Remi, El Niño de Nadie

Mucho tun, tun, caminar, pero vaya que el camino de Remi era bastante espinoso y con una sordidez que le hubiera encantado a Dostoyevski; Adoptado por la bondadosa señora Barberin, es vendido por su malvado padrastro al Señor Vitalis para trabajar como actor y músico con su “amo”, el perro “Capi” y el mono “Corazón Alegre”. La vida transcurre entre todo tipo de tragedias como la muerte del perro en un ataque de lobos, la de Corazón Alegre por neumonía y la de Vitalis, al proteger a Remi para que no muera congelado. Uff.

Quizá ahora todo mundo quiere viajar porque Remi lo hacía parecer muy fácil: llega a París, Suiza y Reino Unido sin mayor problema. Ahí se topa con Los Driscoll, delincuentes que se hacen pasar por su familia, pero en realidad están fingiendo para despelucar a su mamá, la pudiente señora Milligan.

Entonces, Remi descubre que es billetudo, la familia también adopta a su amigo Mattia, su hermano se recupera de su discapacidad, al igual que Elise.

Ya forrado, el protagonista descubre que el dinero no da la felicidad y junto con Mattia vuelve a la vida errante hasta que este se convierte en un violinista profesional y él en abogado, además de señor esposo de Lise. Eso no disminuye tanto trauma causado antes del final.

3. Candy, Candy

Otra con una vida traumática desde el principio: Abandonada de bebé, criada en el orfanato para posteriormente conocer el clasismo, ser tratada de “marimacha” y “tarzán pecoso” nomás por trepar árboles y tener mascota. Como si eso no fuera suficiente, Candice White ve morir a su primer amor, Anthony, cuando se escapan para… ejem…montar.

Ya adoptada, los hermanos hermanos Leagan le hacen la vida imposible, además, Annie su “amiga”, la rechaza para que no descubran sus orígenes. Posteriormente conoce a Terry, un fuckboy mamador que no sabe lo que quiere, con quien nunca puede encontrarse y tampoco se queda.

En una de sus constantes desventuras debe volver a Norteamérica, en el intento tratan de venderla y pierde sus ahorros. Sin tiempo para hacerse una limpia, decide dedicarse a la enfermería, donde se topa con la estricta Flamy, quien de inmediato la tilda de impertinente y charlatana. Candy avanza en su vocación, pero nunca en el amor. Al menos después de tanta tragedia, parece que lleva una existencia tranquila.

4. Heidi

Vivir en la orfandad era requisito para ser personaje de estas caricaturas. Heidi no se compara con las series mencionadas, lo cual no quiere decir que su vida fuera color de rosa. Para empezar tiene que ganarse a su abuelito amargoso antes de que en verdad fuera feliz criándola. Además de eso, deben soplarse los rumores de la gente del pueblo y las críticas porque la niña no va a la escuela.

Cuando por fin, nieta y abuelo son felices, son separados para que sea dama de compañía de Clarita, una joven en silla de ruedas, a la que también cuida la reprimida, Señorita Rottenmeier, la famosa y amargada institutriz.

A diferencia de otras caricaturas, Heidi tiene más chance de divertirse y logra reunirse con su abuelo, Pedro, copo de nieve y niebla, después de 52 capítulos, pocos comparados con los 115 de Candy donde, nomás, no.

5. Caballeros del zodíaco

Como si el estrés de tanta pelea y enemigos a cada paso no fueran suficientes, los caballeros tenían duros entrenamientos en los que no podían fallar. Sin embargo, sus principales enemigos eran sus demonios personales: pérdidas, maltratos, tener maestros buenos que morían demasiado pronto, o malditos que mataban a sus hijas y los abusan psicológicamente para “hacerlos fuertes”. Tampoco podemos olvidar que casi todo lo que ocurría estaba envuelto en una atmósfera sombría, de peligro constante y música llegadora.

A todo eso se sumaba el dolor físico extremo, la tortura y no andar sin tiempo para llorar por los amigos o las dificultades, pues había que seguir peleando, matando y eso sí que es triste.

Chilangxs pues vámonos a llorar a la llorería porque nomás de acordarnos ya nos dio el bajón 🙁

