Quizás has pasado a un lado de ella y no lo sabías, aquí te compartimos 10 datos curiosos sobre la conocida o no tan conocida Pirámide de Cuicuilco.

Al suroeste de la Cuenca de México hay un sitio que guarda una historia difícil de imaginar. Se trata de la Pirámide o Basamento de Cuicuilco, ubicado en la zona arqueológica del mismo nombre, en la alcaldía de Tlalpan, muy cerquita del Ajusco. ¿Lo conoces?

¿Sabías que este sitio hace muchos años era una ciudad con una población que oscilaba entre los 20 mil y los 40 mil habitantes, pero quedó sepultada tras una erupción volcánica?

Estos son 10 datos curiosos sobre la pirámide de Cuicuilco

1.- Aunque lo dudes, es la primera gran estructura de piedra conocida de todo Mesoamérica. Descubierta en 1922.

2.- Se trata de la pirámide circular más antigua de México y hasta de Egipto. Es conocida simple y llanamente como la Pirámide de Cuicuilco, aunque oficialmente, y de acuerdo con el INAH, se trata de un Gran Basamento.

3.- La pirámide circular o basamento mide 120 metros de diámetro de base y cerca de 25 metros de altura.

4.- El inmenso templo está construido con bloques de andesita sin labrar de más de 30 kilos.

5.- Fue lo único que sobrevivió de la ciudad luego de la erupción de un volcán Xitle en el 250 d.C

6.- El sitio está cubierto por una densa capa de lava volcánica, que es conocida como el Pedregal de San Ángel, y aunado a esto, la zona arqueológica se encuentra en promedio de 5 a 10 metros debajo de la roca volcánica.

7.- De sus primeras etapas constructivas, la más antigua fue en el 800 a.C.

8.- Es el primer edificio concebido como Calendario de Horizonte, de hecho, desde su parte alta se puede observar el equinoccio detrás del Volcán El Papayo.

9.- Aquí pudieron darse los primeros pasos del establecimiento de un calendario, basado en la observación de los movimientos del Sol.

10.- El espacio escultórico de la UNAM, fue diseñado de forma circular como homenaje a la pirámide de Cuicuilco. Así como la Media Luna, que se encuentra en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología e Historia (INAH), es una representación de la pirámide.

¿Cómo llegar a Cuicuilco?

Si no llevas auto, puedes llegar en Metrobús al Espacio Ecológico Cuicuilco. Toma la línea 1 y bájate en la estación Villa Olímpica. La entrada es gratuita.

Dónde : Av. Insurgentes Sur 146 esq. Periférico Sur, Col. La Joya, C.P. 14030, Tlalpan, CDMX.

: Av. Insurgentes Sur 146 esq. Periférico Sur, Col. La Joya, C.P. 14030, Tlalpan, CDMX. Horario: De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

De martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. Cuánto: La entrada al sitio es gratuita.

