¿Qué hacer el fin de semana? Rueda en bici o patines en el paseo dominical de Neza: fecha, rutas y horario

Si estás buscando qué hacer este fin de semana y quieres activarte sin gastar lana, te traemos un plan perfecto… sobre todo si vives en el oriente del Edomex. Este domingo se realizará el paseo dominical de Neza, donde podrás rodar en bici, patines, patineta o hasta caminar mientras recorres las calles de Nezayork.

El municipio organiza cada mes el paseo dominical “Echando Pata Sobre Ruedas”, una actividad recreativa y gratuita que busca promover la activación física y la convivencia familiar.

Lo mejor es que el paseo cuenta con dos rutas: una en la zona norte y otra en la zona centro del municipio. Así que no hay pretexto para no lanzarte.

En Chilango te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cuáles serán las rutas.

¿Cuándo es el paseo dominical de Neza?

El paseo dominical “Echando Pata Sobre Ruedas” se llevará a cabo este domingo 31 de mayo.

La cita es de las 9:00 a las 12:00 horas.

Así que alista la bicicleta, los patines, el triciclo, la patineta o hasta los tenis cómodos, porque también puedes participar caminando.

Estas serán las rutas del paseo dominical

Para que más banda pueda sumarse, el recorrido tendrá dos circuitos distintos.

Zona Norte

El punto de partida será en Calle 23 y el recorrido llegará hasta Avenida Central, en la colonia Campestre Guadalupana.

Zona Centro

La salida será desde Avenida Pantitlán y la ruta recorrerá avenidas como Chimalhuacán y Adolfo López Mateos.

Vamos a rodar 🚲🛼🛹



Únete al paseo dominical "Echando Pata Sobre Ruedas".

📆 Domingo 31 de mayo 9:00 a.m.

📍 Dos puntos de partida:

– Zona Norte: Calle 23 a Av. Central, Col. Campestre Guadalupana.

– Av. Pantitlán a Av. Chimalhuacán, Av. Adolfo López Mateos.#PorAmorAlDeporte pic.twitter.com/Ia8wb7BVXD — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) May 28, 2026

También habrá zumba y clases de patinaje

Y si lo tuyo no es precisamente pedalear, no te preocupes. Además del recorrido, durante la jornada habrá actividades físicas para todas las edades.

Por ejemplo, se realizarán sesiones de zumba para quienes quieran activarse bailando.

Además, si siempre has querido aprender a patinar, también habrá clases de patinaje. Eso sí: debes llevar tus propios patines.

De acuerdo con el gobierno de Nezahualcóyotl, este tipo de eventos buscan fomentar la convivencia y promover actividades recreativas entre vecinos y familias.

“Estos eventos se llevan a cabo con la finalidad de que los ciudadanos puedan participar y convivir usando bicicleta, patines, triciclo, patineta o pueden ir caminando para fomentar la sana convivencia entre los ciudadanos e implementar los valores familiares a través de las actividades físicas”, señala el gobierno municipal en su sitio web.