Ciencia rara en México: el libro para descubrir los misterios naturales del país, estado por estado

Al estar tan inmersos en la vida diaria, podemos dejar de lado pequeños detalles como los datos curiosos. Algunos de ellos tal vez intrascendentes pero que, si se saben aprovechar, pueden despertar la sed de conocimiento. Por ejemplo, ¿a poco sabías que a diario pisamos fósiles prehistóricos en las estaciones del Metro o que hubo manatíes en Xochimilco?

Los datos increíbles siempre están ahí, esperando a ser descubiertos. Sólo es cuestión de que alguien curioso los lleve a la luz. Y en ese placer de compartirlos es que José Gotés ha encontrado su vocación en redes sociales y más recientemente como escritor de Ciencia rara en México.

En su libro, este divulgador de la ciencia recorre de norte a sur y de oeste a este para revelar de manera sencilla información insólita y fascinante sobre la fauna y la flora del territorio nacional.

“Tenía ya muchísimos videos y cada que hago uno, hago un guion para que me sirva como referencia, checar mis fuentes y no decir ninguna babosada. Y platicando con el editor, le decía: ‘bueno, yo quiero escribir un libro, quiero explorar más esto de ciencia rara’. Le contaba los temas en común que veía en todos mis guiones y de uno de ellos salió México…

José Gotés, autor del libro ‘Ciencia rara en México’. Foto: Cortesía.

“La verdad es que amo al país y de ahí dije ‘si lo que quiero es hablar un poquito de todo esto que yo amo, pues que sea un recorrido por todo el país. O sea, no vamos a dejar a ningún estado fuera, vamos a hablar poquito de unos y de otros’. Hablo más de la Ciudad de México porque ahí vivo y de Coahuila porque ahí crecí, pero de todos menciono”, detalla el autor en entrevista con Chilango Diario.

La espinita de hacer divulgación

Biólogo de formación, José Gotés terminó su carrera por ahí del 2012. Pronto se dio cuenta que la investigación en laboratorio no era para él y así empezó a trabajar en otras cosas, aunque siempre con la espinita de querer hacer divulgación. La pandemia fue una bendición en ese sentido porque, al empezar a revisar TikTok, se decidió a hacer un video sobre la posible adolescencia de los tiranosaurios rex y de ahí ya no paró.

“Ya van cinco años desde ese momento y la verdad es que no me arrepiento de nada”, afirma el creador de contenido, quien ha logrado encontrar el tono para su audiencia entre la parte dura de la ciencia. “Así como hablo con mis amigos, con mi familia, con mi novio, soy (y lo digo con mucho orgullo) una persona muy ñoña. Disfruto mucho el conocimiento, me clavo leyendo datos y me gusta mucho compartirlos”.

Tras los datos, también lo humano

José Gotés comparte que al ir creando su libro encontró cosas que desconocía, como cuál es el alacrán más venenoso de México, que se ubica en Nayarit contrario a la creencia de que el alacrán “güero” de Durango es el más peligroso.

Foto: Alacrán de Nayarit (Centruroides noxius). Oscar Gonzalez Diaz,2023. CC0

También halló espacio para brindar algo más que datos científicos, involucrando algunas experiencias personales como el lugar donde le rompieron el corazón. O contexto social que considera puede ser explicado de manera más empática y comprensible, tal como ocurre en el capítulo de Baja California, en el que habla sobre la crisis causada por la adicción al fentanilo.

El creador y divulgador sabe que tiene mucho más material guardado para aventarse otros volúmenes. Pero por ahora espera que Ciencia rara en México llegue a esas personas jóvenes con curiosidad por el mundo natural y su protección.

Mientras tanto, es posible seguir a José en Instagram y TikTok como @cienciarara, desde donde desea mostrar a las personas que la ciencia no es tan ajena a ellos ni es nada más para la “gente inteligente”, sino que es interesante saber qué pasa a su alrededor.