¿Usas productos de proteína? Esto debes saber para aprovecharlos si quieres ganar músculo

En estanterías de supermercados, tiendas, clubes de nutrición y gimnasios cada vez es más común encontrar productos de proteína que van desde leches y yogures hasta batidos, polvos y suplementos.

Esta oferta responde a una demanda creciente de personas que buscan opciones para complementar su alimentación, incrementar su rendimiento o mejorar su aspecto y salud a través del ejercicio.

“Lo que vemos en la industria de la salud y el bienestar es que la gente sigue buscando soluciones para la pérdida de peso. Pero también son cada vez más los que buscan tener una nutrición positiva. Las personas están priorizando cada vez más su salud y bienestar. Buscan cosas que les ayuden con su longevidad, con el desempeño en sus actividades del día a día. También se preocupan por el impacto de la nutrición en su belleza, por estar más fit o por la pérdida de masa muscular con el avance de su edad”, explica en entrevista con Chilango Monica McGurk CEO de Glanbia Performance Nutrition, marca especializada en nutrición deportiva.

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Músculo y nutrición, lo que más buscan los consumidores de productos de proteína

A través de la marca Optimum Nutrition, Glambia vende productos como batidos, polvos de proteína, bebidas energizantes y ganadores de peso en más de 100 países. Tiene relaciones con equipos de Rugby, futbol americano y basquetbol a lo largo del mundo y, en el marco del Mundial 2026, también con la Selección Mexicana de Futbol.

Sin embargo, Monica explica que la demanda de productos de proteína proviene sobre todo de personas que los usan en su vida cotidiana. Al respecto, destaca que las personas que se acercan buscan “complementar su ingesta alimentaria diaria para asegurarse de obtener los nutrientes adecuados que les ayuden a alcanzar sus metas, cualquiera que estas sean”.

Además, respecto a dichas metas, los patrones de consumo indican que una de las principales es la ganancia de masa muscular.

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Monica explica que el producto más vendido de Optimum Nutrition es Whey Gold Standard. Se trata de un suplemento de proteína de suero de leche que ayuda a desarrollar y mantener los músculos.

Adicionalmente, el segundo lugar entre los productos más vendidos lo ocupa la creatina. Este es un aminoácido no proteico que aporta energía al momento del ejercicio e, indirectamente, también favorece el incremento de la masa muscular.

¿Yogures, batidos, polvos o suplementos?

Sin embargo, al consumir productos tanto de proteína como de creatina es importante considerar los objetivos y requerimentos de cada persona, así como la forma adecuada de utilizarlos.

Rebeca Camacho, especialista en Medicina del Deporte y Enfermería en Cultura Física, explica que existen diferencias importantes entre los yogures y lácteos con proteína, los polvos o suplementos y los batidos.

“Los polvos o suplementos de proteína para deportistas tienen entre 20 y 40 gramos de proteína por scoop. En cambio los batidos que ya vienen preparados dan alrededor de 10 o 12 gramos de proteína”, explica la especialista.

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Asimismo, la mayoría de los productos lácteos con proteína, como yogures, también se encuentran en el rango de los 10 a 12 gramos de proteina.

“Los batidos de proteína ayudan a cualquier persona, sea deportista o no, a ganar masa muscular, siempre y cuando haga ejercicio. También las leches o yogures altos en proteína pueden favorecer la síntesis de proteína muscular que se da en los músculos”, detalla la también responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM.

Sin embargo, aclara que “cuando hablamos del ámbito del deporte, lo más recomendable son los polvos de proteína o los suplementos de proteína, que pueden ser de suero de leche (Whey Protein), de albúmina de huevo, de carne, de soya o de garbanzo”.

Con el ejercicio: así funcionan los productos de proteína

Para entender por qué estos productos ayudan a la ganancia de masa muscular, es necesario conocer el proceso de digestión.

“Las proteínas son unas moléculas muy grandes, como si fueran un edificio. Para digerirlas, necesitamos destruirlas, no podemos absorber el edificio completo. Entonces, cuando consumimos proteínas, estas se empiezan a separar en aminoácidos, que son moléculas más pequeñas. Vendrían siendo los ladrillos del edificio”, explica Rebeca a manera de metáfora.

“Cuando alguien se come un filete de carne o un pedazo de bistec, esa proteína no va directo a sus bíceps. Primero tiene que ser digerido hasta quedar en aminoácidos. Luego, se absorbe en el intestino, pasa al torrente sanguíneo y baja por todo el cuerpo”, añade.

La duración de ese proceso de digestión varía de acuerdo con el tipo de alimento. En el caso de los alimentos de origen animal, como la carne o el huevo, el proceso dura alrededor de tres horas.

Para que la proteína se convierta en músculo, es necesario que quien la consume haga ejercicio. Y para aprovecharla al máximo, es necesario aprovechar la llamada “ventana metabólica”.

“Se llama ventana metabólica al momento de máxima síntesis de proteína muscular, que eh se da solo si se hace ejercicio. Esa ventana metabólica se da mientras se está entrenando o se está haciendo el esfuerzo físico y en un tiempo posterior. Ese tiempo varía entre 45 y 90 minutos”, explica la especialista.

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“Si alguien se come un bistec o una lata de atún antes de hacer ejercicio, el problema es que eso va a tardar tres horas en digerirse y a lo mejor la sesión de entrenamiento va a durar una hora u hora y media”, agrega.

En cambio, “el suplemento de proteína se absorbe en 20 minutos. Entonces, si el deportista lo toma antes de hacer ejercicio, lo va a absorber. Antes de que termine de hacer ejercicio ya van a haber aminoácidos circulando para sintetizar las proteínas musculares”, comenta Rebeca. “Los suplementos van a proporcionar los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteína muscular en el momento en que los requiere el deportista“, concluye.

¿Y si no haces ejercicio?

Camacho enfatiza que una persona que no es deportista no necesita suplementos de proteína. No obstante, sí pueden llegar a utilizarse para sustituir algunos alimentos en casos particulares.

“Cuando una persona tiene que salir corriendo en la mañana, un batido le puede servir para sustituir el desayuno y recibir la proteína que necesita para resistir. También a los adultos mayores que tienen problemas de absorción, puedes servirles tomar un suplemento”.

No obstante, enfatiza que el consumo debe ir acompañado por una dieta equilibrada.:

“Si no se come lo suficiente, no se va a generar masa muscular, porque las proteínas que se tengan se van a usar como energía, no en la generación de músculo. Y si no se hace ejercicio y únicamente se toman batidos de proteína, se va a perder tiempo dinero y esfuerzo. Si se consume proteína sin hacer ejercicio y además se come mucho, se va a ganar peso. Een lugar de ganar músculo, se va a engordar”.

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Entonces, ¿cómo se deben consumir los productos de proteína?

En síntesis, si se quiere ganar masa muscular apoyándose de productos de protenína, la especialista recomienda consumirlos en función de la hora del ejercicio.

“El mejor momento para consumir los batidos o suplementos de proteína es justo antes, durante o después del ejercicio”, aconseja. Por su parte, los productos lácteos, como yogures o leches ricas en proteína se deben consumir alrededor de media hora antes de ir al gimnasio para aprovecharse adecuadamente.

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Muchos suplementos mezclan proteína con otros elementos, como creatina o cafeína. Sin embargo, la recomendación de Rebeca es consumir cada producto por separado, en caso de requerirse.

“Cuando van a elegir un suplemento de proteínas, yo les digo que opten por uno que solo traiga las proteínas. Para empezar, va a tener un mejor costo. Si le ponen vitaminas o cosas extra, el precio va a aumentar. Además, así pueden controlar más fácilmente la cantidad de proteína o de creatina que están consumiendo”.

Finalmente, la especialista recomienda consumir los suplementos de proteína únicamente con agua o leche descremada. Si se desea añadir algún elemento, se puede usar plátano, pero no avena, nueces, almendras u otros alimentos que únicamente retardarán la absorción de la proteína:

“Lo mejor es no agregarle más cosas, porque la ventaja de los suplementos es que la proteína se absorbe más rápido. Si le ponen grasas, por más que sean grasas buenas, como las almendras, van a echar a perder la absorción”.

Por su parte, Monica McGurk destaca la importancia de usar productos de calidad probada:

“Por ejemplo, nosotros realizamos más de 100 mil pruebas de calidad al año. También invertimos en certificaciones para que la gente sepa que están obteniendo productos de la calidad más alta y que han sido probados en su ámbito de interés deportivo particular.