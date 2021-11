The Whitest Boy Alive es uno de los actos más emocionantes que nos tiene con la amsiedad (inserte perrito del meme) de que llegue ya el CC2021

The Whitest Boy Alive tiene un romance eterno con México. Nunca importaron los años de ausencia en los escenarios, los chilangos amamos la banda de electronic-dance de manera incesante y duradera. Tampoco es fácil olvidar los conciertos que ha tenido la banda noruega-germana como cuando en 2010 los lentes del cantante Erlend Øye fueron robados durante un concierto en el extinto antro Velvet o la fuente brotante de sudor que fue su presentación en el extinto Salón 21 en 2011. The Whitest Boy Alive vuelve a México para presentarse en el Corona Capital y aquí en Chilango te presentamos nuestras diez rolas favoritas de la banda.

1. “Inflation” – Dreams (Service, 2006).

The Whitest Boy Alive top canciones

El primer sencillo de The Whitest Boy Alive inició la carrera de la banda con un ritmo relajante y una línea de bajo seductora. “Inflation” sentó la base de composición del grupo que siempre busca crear canciones con melodía contagiosa y letras con alma reflexiva.

2. “Done With You” – Dreams (Service, 2006)

The Whitest Boy Alive top canciones

En 2006 está rola no podía faltar en los discos quemados para echar la lágrima tras una ruptura amorosa. La canción es hipnótica porque solo necesita cuatro versos repetidos en diferentes tesituras para superar una ruptura. Además “Done With You” es una de las mejores canciones en vivo de la banda por su mágico in crescendo.

3. “Burning”– Dreams (Service, 2006)

The Whitest Boy Alive top canciones

El himno de The Whitest Boy Alive y una de las canciones más importantes de la primera década del siglo XXI. Es imposible dejar de bailar en la introducción con batería sincopada de “Burning”, mientras que un rasgueo de guitarra guía en cascada toda la canción. Una rola que uno nunca quiere que termine.

4. “Golden Cage” – Dreams (Service, 2006)

The Whitest Boy Alive top canciones

Una canción que demuestra los claroscuros posibles de una relación amorosa. “Golden Cage” es una de las canciones más llegadoras del indie dosmilero (“So, of course I miss you and miss you bad / But I also felt this way when I was still with you”), y que con una armonía de dub electrónica se queda fácilmente en el espíritu de cualquier preparatoriano.

5. “Don’t Give Up” – Dreams (Service, 2006)

The Whitest Boy Alive top canciones

Una canción cuyos primeros acordes surgieron en 2001 cuando Erlend Øye hacía arreglos de composición con el dúo noruego Röyksopp. “Don’t Give Up” es perfecta para levantar el ánimo en una semana complicada y en instantes precisos funciona para cambiar el rumbo de la vida.

6. “Keep A Secret” – Rules (Bubbles, 2009)

The Whitest Boy Alive top canciones

La problemática moral de guardar secretos es abordada en la magnética composición. “Keep A Secret” destaca por un groove ligero en el bajo y una guitarra rítmica con toques de disco para irse a la parte inferior de la pista de baile; una rola perfecta para introducir la fiesta en el cuerpo.

7. “Courage” – Rules (Bubbles, 2009)

El incómodo sentimiento de no saber la intenciones de tu pretendiente amoroso se sintetiza con uno de los mejores coros de TWBA. “Courage” es perfecta para dedicar si tu corazón se siente a la deriva. También la canción es ideal para explotar con la poca energía que se tiene cuando se está terminando una sesión de ejercicio.

8. “1517” – Rules (Bubbles, 2009)

Tal vez recuerdas esta rola porque era parte del soundtrack del videojuego multiplataformas FIFA 10. “1517” es la canción más emblemática del último disco de la banda Rules. La canción habla acerca de la libertad religiosa y la aceptación de sus fallas. La canción obtiene su nombre del año en el que Martín Lutero escribió Las noventa y cinco tesis.

9. “Timebomb” Rules (Bubbles, 2009)

Para que una rola que repita una sola palabra sea exitosa debe tener una excelente melodía y un ritmo impecable. “Timebomb” era uno de los momentos más esperados en vivo por que el público sentía la subida del segundero emocional con cada acorde. No hay nada como alargar los Oh’s mientras el recinto llega al punto de ebullición.

10. “Serious” – Serious (Bubbles, 2020)

La última canción de The Whitest Boy Alive que sorprendió al respetable durante los inicios de la pandemia. La canción presenta una versión más sosegada de la banda, pero que sigue utilizando la fórmula de arreglos musicales contagiosos y letras íntimas para buscar nuevas respuestas.

¿Ya estás listo para ver a The Whitest Boy Alive en el Corona Capital? ¿Cuál es la rola que más quieres cantar? ¿De qué otros artistas del Corona Capital te gustaría que hiciéramos un top de canciones?

