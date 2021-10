Aurora es una cantautora noruega que desde 2012 combina el synth-pop, el folclore nórdico y música electrónica para crear melodías que vibran en el corazón y nos invitan a meditar nuestras acciones y emociones.

En Chilango tuvimos la oportunidad de hablar con una de las artistas más esperadas de la edición 2021 del Corona Capital. La voz de Aurora es risueña y, a pesar de la pantalla, se percibe un aumento en su energía al hablar de la conexión con su público. En la entrevista hablamos de su nuevo sencillo, su trabajo espiritual, su pasión por los videojuegos, su comida mexicana favorita y lo que podremos esperar de su próximo show en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Chilango: ¿Por qué la vida sin zapatos es mejor?

The Gods We Can Touch

C: Cuéntanos acerca de tu nuevo sencillo “Giving In To The Love” ¿Cuál fue tu inspiración para crear la canción? ¿Estás preparando un nuevo disco?

AURORA: Estoy preparando un nuevo álbum llamado The Gods We Can Touch que será estrenado el 21 de enero de 2022. El sencillo “Giving In To The Love” es acerca del mundo actual, y sobre cómo es cada vez más fácil olvidar el valor de la vida y el valor de nuestra alma.

Entonces la canción habla de lo hermosa que puede ser nuestra experiencia de vida si podemos ver todo lo que podemos lograr y podemos apreciar toda la belleza que hay en el mundo. Y apreciar la hermosura que hay en nosotros mismos cuando existimos, lloramos, reímos, bailamos y nos sentimos libres para actuar como nosotros mismos.

Nos distraemos mucho con cosas materiales. Creo que muchas personas son infelices porque creen que no son valiosas y no se sienten bellas. De alguna manera, la belleza significa mucho en nuestro mundo, y siento que eso hace sentir a mucha gente infeliz porque sienten que no merecen nada en la vida porque no se sienten la persona más bella del mundo.

Puedo entender ese pensamiento porque existe una gran presión de los estándares de belleza, pero la gente es más hermosa cuando vive su vida. Cuando olvidas vivir tu vida, te encierras en tu cuarto y te deprimes porque te sientes indigno. Con el sencillo solo le quiero recordar a las personas el valor del fuego y belleza interna que cada uno de nosotros tiene.