¿Hace cuánto escuchas las rolas de Eddie Vedder con Pearl Jam y como solista? Quizá muchos, pero ¿ya te sabías todos estos datos?

Eddie Vedder es hoy por hoy una de las leyendas vivientes del rock más queridas a nivel mundial. Ya sea con su banda Pearl Jam o en su faceta como solista, triunfa con su voz de barítono. Pero, también está bueno saberse unas cuantas cosas más sobre este cantante, compositor y músico.

Cosas de Eddie Vedder que, si eres fan, está chido saber

1. Eddie Vedder podrá ser todo un rockstar hoy en día, pero antes de entrar a Pearl Jam era un empleado de una gasolinera. También tuvo otras chambas en una farmacia y como mesero.

2. El líder de Pearl Jam no solamente es bueno para la cantada y para componer canciones. También se le da bien tocar la guitarra, batería, armónica y hasta el ukelele (hasta tiene un disco solista llamado Ukelele songs).

3. De chavillo, cuando tenía como 15 o 16 años, cuenta que se sentía súper solo. ¿Su refugio? La música, en especial el disco Quadrophenia, de The Who. Tiempo después se haría cuate de Pete Townshend, miembro de la banda británica.

4. Tuvo su primera guitarra cuando cumplió 12 años, y fue un regalo de su madre; de quien por cierto tomó el apellido Vedder. Así, la música junto con el surf se convirtieron en un oasis para Eddie.

Carlos Marín, de Il Divo: 7 veces que nos sorprendió con sus interpretaciones

Eddie Vedder es un orgulloso papá que ha hecho rolas con su hija

5. Algunos de los cassettes de Pearl Jam en sus comienzos, tienen ilustraciones de Edward Louis Severson III, nombre real del cantante. Sí, sus talentos no nada más abarcan lo musical.

6. Fuera de Pearl Jam, Eddie Vedder ha hecho rolas para películas como: Into the wild, I am Sam, Dead man walking, Body of war y Reign over me.

7. Hablando de música para cine, fue parte del grupo The Million Dollar Bashers, para la cinta I’m not here. En dicha banda había integrantes de Wilco, Sonic Youth y los músicos de Bob Dylan, y con ellos grabó un cover a “All along the watchtower”.

8. Una de las cosas que más orgullo le da es hacer canciones con su hija Olivia Vedder, algo que ya se dio para el filme Flag day. Las rolitas en cuestión son: “My father’s daughter” y “There’s a girl”.

También es surfero, eco ¿y hasta vegetariano?

9. Una de sus actividades favoritas es el surf, que practica cuando tiene chance. Además, apoya a la Fundación The Surfrider. Hasta se lleva con surfistas profesionales como Kelly Slater y Laird Hamilton, y colegas que también se suben a la tabla como Jack Johnson.

10. Eco-Vedder. Sí, y es que el cantante y músico también le da su apoyo a las causas en pro del medioambiente; incluso tiene un tatuaje que dice Earth First! (La Tierra primero).

11. El rockero de Pearl Jam solía ser un famoso vegetariano. Sin embargo, alguna vez admitió en el programa de Jimmy Fallon que ya disfruta comer jamón.

¿Qué conciertos podremos disfrutar en México en el 2022?

Eddie Vedder y sus amistades legendarias

12. ¿Sabías que Eddie Vedder casi deja la música en 1993? Afortunadamente fue Pete Townshend quien le hizo cambiar de idea. ¡Gracias, Pete!

13. En otro episodio de la amistad Vedder-Townshend, el músico nacido en Illinois escribió el prólogo de la biografía del británico, Who are you: The life of Pete Townshend. Mismo que salió en el 2007.

14. Otro de sus amigos famosos le inspiró “Life wasted”, que viene en el disco homónimo de Pearl Jam lanzado en 2006. Se trata de Johnny Ramone, y la letra le vino cuando iba de regreso de su funeral.

15. Justamente por la amistad que los unía, en muchos de sus conciertos Eddie y sus compañeros Jeff, Stone, Mike y Matt se avientan el clásico “I believe in miracles”. Por ejemplo, en México ya sonó en 2005 en Monterrey.

Entonces, como preguntamos al inicio, ¿ya dominabas toda esta información sobre el buen Eddie Vedder, de Pearl Jam? Sino, ya te dimos material para trivia, o para que le presumas a tus cuates mientras escuchan sus rolitas de fondo.