Por: Editorial M&E

Aunque somos fieles amantes del formato festivalero y del Corona Capital; hay que decirlo, a veces 40 o 50 minutos de una banda arriba del escenario no es suficiente cuando eres un verdadero fan. En el caso de The Bravery creemos que vale la pena verlos en el festival y en su concierto en solitario. Perdón lo atascados.

Es por eso que muchas de estas bandas ofrecen conciertos en solitario antes o después del festival. Tal es el caso de la banda neoyorkina The Bravery. Quienes se presentarán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo 19 de noviembre; dos días antes de su presentación en el #CC2021.

The Bravery es una de las bandas de post punk y rock favoritas de los chilangos. Así lo indican las métricas de varias plataformas de streaming.

La banda, que inicialmente se había retirado de los escenarios en 2011; regresa para ofrecer dos shows en la Ciudad de México. Una de ellas el 19 de noviembre y la otra el domingo 21 en el Corona Capital. Sin duda una excelente noticia para los de la vieja escuela del CC.

The Bravery en México

La venta para ver y escuchar a esta gran banda, que en 2004 se convirtió en una de las más populares en su país y Latinoamérica, empieza este 10 de noviembre, estarán disponibles para todo público en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster. Les dejamos por aquí un link directo para comprar sus boletos.

Además de alistarse para presentarse el próximo domingo 21 de noviembre en el Corona Capital 2021; The Bravery conformado por Sam Endicott (vocalista), Michael Zakarin (guitarrista), John Conway (tecladista), Mike Hindert (bajista) y Anthony Burulcich (baterista). The Bravery ofrecerá este concierto en solitario para complacer a todos sus fans con temas como An honest Mistake y Sugar Pill; dos canciones que los convirtieron en todos unos referentes dentro del de la escena del rock.

Así que aparta este día y lánzate a ver a The Bravery, en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, el 19 de noviembre.

Corona Capital 2021: Nuevas bandas al line-up