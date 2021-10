Tainy, uno de los productores urbanos más importantes de la actualidad, se juntó con Bad Bunny y Julieta Venegas para lanzar “Lo siento BB:/”.

El boricua Tainy ya tiene su nueva gran colaboración afuera, y trae acompañantes de lujo: Nada menos que la mexico-americana Julieta Venegas y unas de las estrellas del reggaeton, Bad Bunny. Juntos interpretan una de las canciones que pinta para ser hitazo del otoño en la escena urbana: “Lo siento BB:/”.

Tainy rompe barreras en una canción

Desde ayer se pudo ver en las redes sociales del productor y socio del sello NEON16 el anuncio de este lanzamiento, que es el primer single de su disco. A lo que sus fans respondieron con emoción, anticipando por el título que se trataba de una canción de desamor.

Por su parte, Julieta Venegas manifestó su emoción por la canción, y agregó: “Es un talentoso y no se diga generoso tremendo, y bueno, participar con el increíble Bad Bunny es todo un lujo”.

Estoy emocionada de que mañana sale la primera canción del disco de @Tainy que es un talentoso y no se diga generoso tremendo, y bueno, participar con el increíble @sanbenito es todo un lujo❤️🌞🌸💐#LOSIENTOBB:/

Mañana en todos lados! — Julieta Venegas (@julietav) October 4, 2021

Álvaro Díaz: Su nuevo LP, tips de ligue y su próxima visita a MX

Si bien es una colaboración inesperada, no sorprende con los juntes de diferentes géneros que hay en la música. Tainy ya tiene canciones con el mismo conejo malo, J Balvin y Dua Lipa (“One day (Un día)”), Shawn Mendes (“Summer of love”), además de producir el ep en español de Selena Gomez (Revelación).

Mientras que Bad Bunny ha colaborado con muchos colegas urbanos e internacionales; por ejemplo, Cardi B y J Balvin en “I like it”. Y Julieta no es nueva en este lado del espectro musical, pues ya cantó con Daddy Yankee y la rapera Anita Tijoux, ambos en diferentes versiones de “Eres para mí”.

“Lo siento BB:/”, una fantasía romántico-urbana

Pero, ¿con qué nos encontramos ahora? “Lo siento BB:/” es un track con todo el sello urbano de Tainy: Producción fina, letra ensoñadora con la que cualquier persona se puede identificar, y un ritmo irresistible acompañado de sintetizadores. Además de la mezcla de estilos para cantar de sus invitados.

Julieta Venegas abre el tema con suaves vocales y su inseparable piano, para un minuto después dar paso a los versos de Bad Bunny. Logrando así una perfecta transición de un estilo a otro.

Con respecto al video, muestra al productor preparando a su robot femenina, quien entra en una especie de fantasía con la información que recibe y la música. Lo que sigue es una historia de fantasía romántica en las calles de San Francisco, entre ella y un monstruo azul. Incluye escenas intercaladas de sus invitados.

#MeUrgeTrópico: ¡Ya se armó, nos vemos en Trópico 2021!

¿Qué dicen los involucrados?

Esta colaboración representa un gran logro para Tainy, quien además la califica como “un sueño hecho realidad”. Y es que cuenta que le tomó un largo tiempo prepararse para lanzar su primer disco, luego de producir a infinidad de cantantes urbanos y de otras escenas musicales.

Creo que no hay mejor manera que está para darle inicio. Soy un gran fanático de estos dos artistas y el haber podido traerlos a mi espacio creativo y crear algo realmente diferente que no se ha escuchado antes me hace muy feliz”, agregó en un comunicado.

Por su parte, Bad Bunny aseguró que siempre es un placer trabajar con él, pues siempre crean magia. “¿Qué tiene de especial este tema de los demás? Que en este tenga el honor de compartir voces con Julieta Venegas, algo que jamás imaginé y es por eso me llena de tanta emoción”.

La mexico-americana no dudó en secundar el sentimiento del reggaetonero, además de explicar “Lo siento BB:/”: “Habla sobre no creer en el amor, querer solo una noche divertida y listo, pero más que nada por miedo, me gusta que el amor sale retratado como un alguien que engaña. Como si se tratara de una persona”.

Por cierto, el productor la contactó por medio de su editorial, y le dio la oportunidad de escribir sus propios versos. Mismos en los que le pidió dar respuesta a lo que él estaba diciendo.

“Lo siento BB:/”, de Tainy con Julieta Venegas y Bad Bunny, formará parte del disco del boricua, titulado DATA, que saldrá próximamente.