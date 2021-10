En #EntrevistaChilango Álvaro Díaz habla de su próximo disco, su amor por el punk y algunos detalles sobre su presentación en el Flow Fest

A propósito del lanzamiento de su más reciente sencillo “Llori Pari”; platicamos con el boricua Álvaro Díaz sobre su próximo disco Felicilandia y el show que está preparando para el Flow Fest 2021; pero también sobre punk, chick flicks, y hasta uno que otro consejo para ligar, ¡anótenle, Chilangos!

Chilango: Cuéntanos acerca de este sencillo, ¿de dónde viene el título?

Álvaro Díaz: El nombre viene de que en Puerto Rico se usa mucho la frase “Llori Pari”; para cuando alguien se queja mucho y le dices “chico, tienes un llori pari”. Esa frase siempre me ha gustado mucho para una canción, porque es la dualidad de llorar y bailar a la vez. Pienso que este sencillo así es, tiene una letra bien sentimental pero el ritmo es para bailar; y la colaboración con Feid y Tainy lo lleva a otro nivel.

Chilango: Acerca de la interpolación de la clásica balada ochentera “True” de Spandau Ballet, ¿cómo fue que se les ocurrió utilizarla para “Llori Pari”?

Álvaro Díaz: Yo siempre he sido fanático de la música ochentera y de usar viejas referencias. Llegué a esa canción por “You” de Lil Wayne y Lloyd; una canción de principio de los dosmiles que también la samplea. Y a mi me interesa estudiar los sampleos y saber de dónde vienen para conocer música nueva. Entonces, siempre quise utilizar esta melodía pero a mi manera, y cuando escuché el ritmo de Tainy, le platiqué mi idea a Feid. Lo adaptamos y quedó perfecto.

Sobre la vulnerabilidad siendo artista

Chilango: Sobre esa dualidad que mencionas de llorar y bailar a la vez; háblanos de la vulnerabilidad que has mencionado recientemente y que tan importante es que en los últimos años muchos artistas son más abiertos a hablar de sus emociones. ¿Se han dado cuenta de que eso los humaniza e influye mucho en la relación con sus fans? ¿Crees que la pandemia ha ayudado a eso?

Álvaro Díaz: Yo soy fan de ser vulnerable. Mi cuarta canción se llama “Insomnio” y yo no sé qué es más vulnerable que eso. Ahora es bonito todo lo que está pasando, siempre he sido un artista que habla de mi mamá y de las cosas que quiero y siento. Entonces es bonito que otras personas se estén alineando a lo que siempre he hecho. También sucede que la gente ahora está más receptiva. Quizás si el público no estaba preparado para escuchar lo que decía en “Insomnio” o en “Todo bien” que habla de mi mamá, no iba a tener el mismo efecto que ahora.

La infancia de Álvaro y el reggaetón

Chilango: Ahora que mencionas a tu mamá, en algún momento has comentado que cuando eras pequeño a ella no le gustaba que escucharas reggaetón, ¿qué piensa ahora de tu carrera?

Álvaro Díaz: La historia es que no era solamente con el reggaetón; sino con todos los géneros que no fueran cristianos. En algún momento ella tiró toda la música que no fuera sacra y sólo escuchaba esa música. En ese entonces yo tenía 10 o 12 años y el reggaetón comenzaba a sonar mucho de manera underground. Pero desde que empecé a hacer música mi mamá me ha sorprendido porque nunca me ha dicho que estoy mal por hacer alguna canción o alguna letra y las disfruta. Ahora voy a casa de ella y mientras limpia la he escuchado cantar aquellas canciones que yo hacía cuando era pequeño y que quizás no eran tan buenas. Entonces eso era una cuestión más espiritual, no era que estuviera en contra de algún género.

A 5 minutos del Latin Grammy

Chilango: A propósito de esa época en la que comenzabas a componer, ¿hay alguna canción clásica o reciente que te hubiera gustado escribir?

Álvaro Díaz: Les voy a contar una historia entretenida. Acaban de nominar “Todo de ti” de Raw Alejandro a canción del año para el Latin Grammy. Cuando Raw estaba terminando ese álbum, me llamó para reunirnos y escribir esta canción porque fluimos bien y hacemos buen equipo, pero cuando yo llegué al estudio, acababan de terminar esa canción. Yo llegué 5 minutos tarde para tener una nominación al Latin Grammy.

Chilango: Cuéntanos de esa otra dualidad que se avecina, es decir, ¿qué ha pasado entre el Alvarito del EP La ciudad de los niños tristes y el Alvarito del álbum Felicilandia?

Álvaro Díaz: Bueno, para mi Felicilandia es el mundo mágico donde los niños tristes van a ser felices, es decir, sí habrá niños y canciones tristes en este nuevo álbum, y se trata de buscar la felicidad demostrando quién realmente eres, en un amor, tratando de volver al pasado y todas esas maneras en las que la gente justifica su felicidad; pero sabiendo que la felicidad está en nosotros mismos. Entonces aún habrá un Álvaro muy triste en Felicilandia.

Chick flicks y consejos para ligar

Chilango: En cuanto al video de “Llori Pari”, en él hay una referencia a “Mean Girls“, una de las chick flicks icónicas de los dosmiles, ¿cuéntanos por qué elegiste esa película en particular?

Álvaro Díaz: Yo recuerdo que mi hermana la veía y siempre me llamaba la atención. Para este video estábamos buscando referencias, aportando ideas y Gian Rivera, el director, propuso esto del burn book de “Mean Girls” y para mi fue perfecto porque yo siempre hago referencias a películas; además de que con Gian pudimos mantener la personalidad de Feid y la mía, y unir estos dos mundos en un video.

Chilango: ¿Cuál es tu chick flick favorita?

Álvaro Díaz: No sé si sea chick flick, pero yo creo que tiene que ser “Hitch”. Recuerdo que la veía de chamaquito y empezaba a hablar con las nenas y tomaba todos los consejos que Will Smith decía.

Chilango: A ver, ¿qué consejo para ligar le daría Álvarito a nuestros lectores chilangos?

Álvaro Díaz: El consejo más puro que yo puedo dar es deja que las cosas pasen y no estés detrás de esa persona, préstale atención, pero no tanta. Ese consejo me lo dió mi papá y hasta ahorita no me ha fallado.

Flow Fest 2021

Chilango: Oye, te presentarás próximamente en el Flow Fest 2021, ¿para esa presentación ya podremos escuchar Felicilandia en su totalidad?

Álvaro Díaz: Sí, para esa fecha Felicilandia ya estará en todas las plataformas. Esperamos lanzarlo a finales de octubre o principios de noviembre. Estoy emocionado porque escuchen el sencillo con el que saldrá, ya quiero que escuchen las canciones tristes de este álbum, yo pienso que es el mejor proyecto que he hecho en mi vida.

Chilango: Suponemos que habrá sorpresas en tu show del Flow Fest.

Álvaro Díaz: Bueno, hay amigos que participan en el disco y también están en el line up (guiño, guiño)

Alvarito Díaz punk

Chilango: Y hablando de esa forma de trabajar en colectivo, colaborar con amigos, pero también incursionar o fusionar géneros, ¿hay algún género al que quisieras entrarle?

Álvaro Díaz: Yo diría que al punk, cuando inicié en la música empecé tocando el bajo y quería ser Tom, Mark o Travis de Blink-182, tengo grandes amigos del punk en Puerto Rico como los integrantes de Dávila 666 y al mismo AJ Dávila. Creo que podría hacer buen punk y sería genuino porque crecí con eso, lo escuchaba 24/7, tenía posters en mi cuarto y sería como volver a un lugar nostálgico.

Seguro será interesante escuchar a Álvaro Díaz en esa otra faceta, pero mientras eso sucede, estén pendientes de su show en el Flow Fest 2021, del tour de Felicilandia, y por su puesto, de este nuevo álbum que promete mucho Llori Pari o Sad-Dungueo como él mismo lo llama.

