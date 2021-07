Después de una larga espera, finalmente hace unos días se estrenó Space Jam: A New Legacy en todo el mundo, superando las cifras pronosticadas en su primer fin de semana. A pesar de las críticas y malas reseñas que ha recibido la película dirigida por Malcolm D. Lee (Director de Scary Movie 5), tanto los fanáticos del baloncesto como de los Looney Tunes han ignorado todo eso para dejarse conquistar por el equipo que ahora es capitaneado por LeBron James. En este texto exploramos los soundtracks de Space Jam.



Más allá de dichas malas notas en el guión –y el resto de aspectos cinematográficos–, la nueva entrega de Space Jam continúa siendo una pequeña enciclopedia pop de la cultura afroamericana y el baloncesto actual, en la que se presentan marcas de streetwear con mucho hype, sneakers, jerseys, gadgets y por supuesto música nueva. El soundtrack de ambas entregas es, sin duda, uno de los aspectos que rebasan y escriben su propia historia a pesar de la magnitud de los Looney Tunes y los all-stars de la NBA en este proyecto de Warner Bros.

En 1996, la música de la primera entrega cinematográfica tenía artistas únicos en su soundtrack como Coolio, Seal, B-Real y Robin S, entre otros. Quienes le dieron al Juego del Siglo una mezcla de RnB, hip-hop y techno, icónica y memorable. Por su parte Quad City DJs hicieron el tema principal de la película también titulado “Space Jam” la cual no fue tan bien recibida por el público, alcanzando apenas el onceavo lugar en las listas de hip-hop de la época, pero que hoy en día es un tremendo himno.

En A New Legacy, todo es un poco más monótono; hip-hop y trap con algunos momentos de RnB. Tal vez habla un poco el chavorruco que llevamos dentro, pero sin duda, el uso de algunas de las canciones en momentos específicos de Space Jam: El Juego del Siglo quedaron tatuados en nuestra memoria de manera entrañable. ¿Quién puede olvidar cuando Michael Jordan baja de un OVNI mientras suena “I Believe I Can Fly” en un estadio de baseball? Pista: NADIE.

Un Nuevo Legado, Parece que no sólo no representa al cien por ciento ciertos aspectos culturales que los fans del Básquet conocen; canciones que suenan en las arenas, o incluso artistas que tienen presencia constante en la temporada como Drake, Travis Scott o A$AP Rocky; sino que se fue por salidas fáciles, que no las hace para nada malas, pero no termina de amarrar cuando las canciones aparecen para ambientar algún momento importante en la pantalla. Uno de los grandes aciertos fue incluir a Dame D.O.L.L.A (Damian Lillard) Quien también aparece en la película como parte del Goon Squad.

Por alguna razón la canción original de Space Jam no aparece en esta versión. A pesar de eso aparecen algunos sampleos y revisitaciones de algunxs artistas como Technotronic y Salt-N-Pepa. El compilado de canciones de Space Jam 2, optó por apostarle a lo icónico desde la mirada de lo viral; más enfocada a artistas que han sido top en listas de plataformas de streaming, así como personajes entrañables de las redes sociales, como Lil Uzi Vert y Brockhampton quienes forman parte de una generación muy joven que ha redefinido la manera de producir e interpretar al hip-hop.

Ambos soundtracks son propuestas que hablan desde su época, y quién sabe, es muy probable que con el pasar de los años, Space Jam: A New Legacy se gane un lugar definitivo en el corazón del público.

¿Ya viste la película, qué te pareció? Cuéntanos qué te pareció la música y si crees que alguna canción podría traernos excelentes recuerdos en el futuro.