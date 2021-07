J. Balvin nos acaba de bendecir con 'Wherever I May Roam', un cover de Metallica. Te decimos el porqué deberías agregarla a tu playlist.

J. Balvin nos acaba de bendecir con Wherever I May Roam, un cover de Metallica y que se ha convertido en uno de los mejores de 2021. Aquí te platicamos un poco el porqué deberías de agregarlo a tu lista de favoritas del año.

Empecemos por hablar un poco de Colombia, lugar de origen de J. Balvin; una de las naciones latinas más influenciadas por el metal y el punk. La contracultura under de los 80 y los 90, mezclado con la represión y la violencia del gobierno y el narcotráfico en dicho país, obligaba a los jóvenes no sólo a expresarse, sino a expresarse de la manera más ruidosa posible para ser escuchados. Sin embargo, la sangre de champeta y gaita colombiana no abandonaba la influencia latina de estos músicos, como nuestro querido Juanes –quien por cierto también aparece en estos covers del Black List de Metallica– ícono del pop y en su momento también del metal. Así que no es para nada raro que J. Balvin sea un gran seguidor de la banda thrasera de Los Ángeles.

De hecho, antes de ser uno de los ídolos más grandes del reggaeton y la moda, José Alvaro Osorio Balvin. Tenía una banda de rock donde hacía covers a algunos de los grandes del metal y el punk de los 90. Hace algunos años J.Balvin hizo enojar a los fans (chafas) del punk en el vídeo de “DM” de Cosculluela en la que usaba una chamarra de piel a la crust punk, llena de estoperoles y parches de bandas como Misfits, Subhumans, The Exploited, entre otros. “Cómo se atreve a usar esa chamarra, no es digno de ella” Igual la canción no era muy buena, pero el look: 10/10

En este cover J. Balvin no sólo rinde tributo a una de sus bandas favoritas sino que también toma como referencia a una de las olas del hip-hop y trap alternativo más importantes de los últimos años; el trap metal o dark trap. Una combinación que mezcla metal y hip-hop más cercano al nu-metal de los 90-00. La versión de “Wherever I May Roam” sin duda tiene un flow más cercano a artistas como Bones, Kamiyada +, Scarlxrd, Ghostemane, etc. Que al reggaeton al que nos tiene acostumbrados.

The Metallica Black List (2021) es un álbum que pretende celebrar los 30 años del Black Album (1991) a través de un repaso por la repercusión cultural y la diversidad lingüística, racial y generacional del paso de estas décadas. Uno de los movimientos más inteligentes de una de las bandas más populares en los subgéneros del metal.

The Metallica Black List estará disponible el próximo 10 de septiembre. ¿Te lo vas a perder? Cuéntanos, qué piensas de estos covers o si mejor te quedas con la versión original de 1991.