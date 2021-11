Jonny Greenwood es integrante de Radiohead, razón suficiente para rifar, pero no es la única por la que le rendimos culto a este músico.

Nacido en Inglaterra el 5 de noviembre de 1971 en Oxford, Inglaterra, Jonny Greenwood ha venido maravillando al mundo desde su debut con la banda de rock Radiohead, en 1985. Pero también fuera de ella ha demostrado que puede brillar por sí solo, y hasta nos ha dado una que otra sorpresa.

Por esto Jonny Greenwood, de Radiohead, es un master

1. La música que hace Jonny Greenwood con Radiohead

Para nadie es un secreto que Radiohead es uno de los grupos más talentosos que hay en la escena rockera. Desde su debut hasta la fecha, han dejado una grata impresión en millones de personas, y una de las razones es Jonny.

Con su estilo particular de tocar la guitarra y otros instrumentos, le ha impreso su sello intenso, y a veces hasta agresivo, a la discografía de la banda. Un ejemplo está en su hit “Creep”, antes del coro; a él no le gustaba esa rola y quiso arruinarla, pero hoy es un clásico y sus rasgueos tienen mucho que ver.

Por rolas como esa, “Paranoid android”, “Go to sleep”, “Just” y “The bends”, entre muchas otras, es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo.

2. Como solista, también rifa muy chido

Jonathan Richard Guy Greenwood, su nombre completo, también tiene una carrera como solista. Por un lado, colaboró con la cantante israelí Shye Ben Tzur en su celebrado álbum Junun. Además de que formó la banda Smile con Thom Yorke y Tom Skinner.

Pero por el otro, se ha aventado soundtracks de películas que le han valido elogios tanto de la crítica como de sus fans. Entre los más conocidos están: There will be blood (2007), Norwegian wood (2010), We need to talk about Kevin (2010), Inherent vice (2014), y recientemente Spencer (2021) Y The power of the dog (2021). Por este último trabajo, la directora Jane Campion lo llamó genio.

También tiene trabajos con la Orquesta Contemporánea de Londres y Orquesta de Conciertos de la BBC.

3. Llevó un instrumento musical a las masas

Este británico le pega increíble a las cuerdas de su guitarra, pero también domina otros instrumentos y hace software musical para la banda. Así es, Jonny Greenwood es el único integrante de Radiohead con formación clásica, y sabe tocar teclados, bajo, viola, armónica, batería, además del ondas Martenot.

Este último es un instrumento electrónico creado en 1928. Casi desaparece tras la muerte de su creador, el violonchelista francés Maurice Martenot, pero él ayudó a darle continuidad al tocarlo en grabaciones y conciertos. Algunas rolas donde lo usa son “Pyramid song” y “The national anthem”.

4. Ya tiene varias nominaciones y premios

Su trabajo fuera de la banda le ha valido una serie de nominaciones a los GRAMMYs, BAFTA, Óscares, Golden Globes entre otros, así como varios premios por algunos de los soundtracks que ha compuesto.

Por ejemplo, gracias a su trabajo en la música de la cinta There will be blood tiene cuatro premios, como el prestigiado Ivor Novello Award. Mientras que por Inherent vice obtuvo otros dos, y por Phantom thread se ganó tres.

5. Jonny Greenwood salió en una película de la saga Harry Potter

Rockero ¿y actor? No precisamente, pero Jonny sí formó parte de Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta película de la saga con las aventuras del famoso mago. Además del soundtrack, con tres canciones.

¿De qué la roló ahí? Su personaje se llama Kirley Duke, y es uno de los integrantes de The Weird Sisters. Banda donde, por cierto, también tocan su compañero de Radiohead, Phil Selway, y Jarvis Cocker de Pulp), y todos juntos pusieron a brincar a los alumnos de Hogwarts. Por cierto, con este grupo recibió una nominación en los World Soundtrack Awards por la canción “Magic works”, de dicha cinta.

Así pues, hablar sobre Jonny Greenwood es referirse a un genio musical que no sólo rockea chido con Radiohead, también lo hace, y bien, por su cuenta.