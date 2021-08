The Killers regresó con 'Pressure Machine', disco que capta la tristeza provocada por la pandemia y sus fans están maravillados.

Por: Editorial M&E

Pressure Machine, último álbum de The Killers; nació en el encierro a causa del confinamiento y en un apartado y solitario pueblo lejos del bullicio de la ciudad más grande de Nevada.

Luego de que la banda originaria de Las Vegas recibió severas criticas por cambiar su esencia y convertirse en una “mediocre y complaciente”; The Killers hizo casó a estas llamadas de atención y recuperó lo perdido trayendo bajo el brazo un disco que, en la tercera ola del covid-19, es completamente necesario.

Una ola de emociones, combinada con una crisis existencial, llegó como avalancha y los llevó a meterse en lo más íntimo de sus seres creando, por primera vez, canciones basadas en anécdotas personales. Y es que igual que muchos de nosotros, los integrantes de The Killers tuvieron que parar tras la cancelación de los conciertos.

La melancolía del pasado y la tristeza del presente: una poderosa combinación presente en Pressure Machine

El resultado fue un disco en el que Brandon Flowers, y el resto de los integrantes, captaron la tristeza de nuestra época. Un presente incierto y lleno de incertidumbre, con la melancolía del pasado.

La bella pero dura niñez de Flowers en Nephi, Utah, un pueblo donde ser diferente era visto con cierto recelo; también fue parte fundamental para crear Pressure Machine

En ese sentido Pressure Machine de The Killers es una profunda reflexión sobre la vida y una de los mejores álbumes de este año para la música de Estados Unidos. Musicalmente también ha sido comparado con grandes temas entre ellos varios de Bob Dylan.

Sin duda Pressure Machine de The Killers es el disco más personal de la banda (aún por encima de Wonderful Wonderful) no sólo por el poder reflexivo de sus letras, si no porque pese a que es diferente a todo lo que estábamos acostumbrados la esencia de la banda es más palpable que nunca.

La belleza de Pressure Machine radica justamente en que es un poema pandémico sobre los tiempos inciertos que vivimos y sobre la fragilidad de nuestra existencia.

“Yo nunca había tenido que enfrentarme antes al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco”, dijo Brandon Flowers a través de un comunicado.