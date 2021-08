Esta semana en nuestra playlist: Lo nuevo de lo-fi rap de Lasser y Cráneo, cumbia con Ximena Sariñana, cover dolido con Elsa y Elmar y más.

Por: Editorial M&E

Esta semana en la actualización de nuestra lista de canciones imperdibles del 2021 encontrarás house, happy punk y mucho talento en español. Nos damos un paseo por España, Suecia, Londres y México.

Por aquí te dejamos algunos highlights

Dj Seinfeld – She Loves Me

DJ Seinfeld surgió de una ola de productores que se dio a conocer gracias a canales de YouTube, SoundCloud y grupos de Facebook, así como algunos canales de Discord y Reddit. Se presentó en nuestro país en la primera edición del Festival Sónar México con Mall Grab, Skepta y Badbadnotgood.

Ximena Sariñana – Mr. Carisma

La voz de Ximena Sariñana cumbianchera invadió todo el país con la colaboración de la cantante con Los Ángeles Azules. Ahora con Mr. Carisma, Ximena presenta otra cumbia pegajosa. Con este sencillo anunció su nuevo disco Amor Adolescente el cual saldrá en octubre de este año.

Elsa y Elmar – Adiós Amor

Quién sabe si volveremos a escuchar canciones azotadas de Christian Nodal. Mientras eso pasa, Elsa y Elmar hizo este cover como para acabar las madrugadas etílicas en un rancho con la raza ensombrerada llorando en sillas de plástico o en un roof garden de tus amigxs en ese co-living de la Roma-Condesa.

Jungle – All Of The Time

La mezcla del sonido del soul, disco y el dance está de regreso. Jungle acaba de presentar su nuevo disco y es perfecto para olvidarte un poco de todo y bailar donde sea que te encuentres. Lo único malo que tiene este álbum, sin duda es que te va a dar mucha nostalgia pensando en los festivales que tanto extrañamos.

Lasser, Cráneo, Sloth Brite – Take It Easy

Lasser es uno de los grandes del lo-fi hip hop. Tal vez no tenga los números de C. Tangana y esos raperos de España, sin embargo. Lasser y todo el Slow Life, colectivo en el que también está Cráneo, han clavado unos temas increíbles, trabajos visuales adictivos y una escena que le suma mucha diversidad al hip hop en español. México es uno de los países que más escucha a estos raperos, así que cuando la pandemia lo permita no pierdas la oportunidad de ir a uno de sus shows.

Playlist: Las canciones imperdibles de la semanaAbrir en nueva pestaña de buscador

Les dejamos la lista completa por acá. Díganos, ¿qué canción nos faltó?