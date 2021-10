La música siempre encuentra caminos muy extraños para enamorarnos. Cuando parece que ya no podríamos encontrar algo que nos sorprenda, el 2021 llegá con reggaetón en manos de Julieta Venegas y Bad Bunny. Somos muy afortunados, sin duda. Les dejamos por acá la selección semanal con lo mejor del 2021. Les dejamos la actualización de la #PlaylistChilango 8-15 de octubre del 2021.

Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas – “Lo Siento BB :/”

#PlaylistChilango 8-15 octubre

Así como lo pueden ver y releer si quieren. Julieta le entró al reggaetón y es una grata bendición. La característica y adorable voz de Julieta se combina con el productor Tainy y Bad Bunny para hacer esta canción que sí, tiene ese beat clásico del reggaetón pero al mismo tiempo es un pop pegajoso que se conduce con una letra medio melosa, mensa y un poco calenturienta. “No trates de enamorarme o no te hago coro”

Inspector, San Pascualito Rey – “Como Te Extraño”

Desde hace ya un rato Inspector, la banda emblemática de mexska de Nuevo León está celebrando sus 25 primaveras. Parte de la celebración y mientras los conciertos regresan en su totalidad, ha sido trabajar con bandas amigas y admiradas haciendo covers de sus grandes éxitos. En esta versión de “Como Te Extraño” la voz de Pascual Reyes se apodera por completo de la canción y le da una perspectiva lúgubre impresionante. Muy en mood día de muertos/halloween.

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die – “Afraid To Die”

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die; es uno de los nombres más grandes del emo actual. (jajaja) Tras la muerte de su vocalista original en 2018, la banda ha sacado algunas cosas pero este álbum es una obra increíble, sentimental y probablemente, el mejor disco de su carrera. Más allá del emo, tiene muchos acercamientos a la reflexión de la música desde el corazón, con un poco de humor, cursilerías y relatos de la vida común.

C. Tangana, Nathy Peluso – Ateo

Un dueto que ha tenido un año tremendo. Ambos artistas han llegado a ese momento de su carrera en la que son muy odiados o idolatrados por su trabajo. Por un lado está Nathy Peluso quién rompió la internet con controversia y rimas en sus sesiones por YouTube. Por otro lado C. Tangana, que regresó a los orígenes del sonido español y lo combinó con rap, corridos, flamenco, etc. Ambos se unen y hacen una bachata que por más que nos neguemos la patita no miente y empieza a moverse. No lo entiendas, sólo gózalo.

Santiago Motorizado – Muchacha de Los Ojos Negros

Santiago Motorizado es el líder y vocalista de El Mató a Un Policía Motorizado. Hoy, una de las bandas más importantes de Argentina. Santiago, ahora es amigo de Vicentico y de Fito. Ahora El Mató, tiene covers hechos por muchas bandas importantes. Ahora Santiago, ha musicalizado la remasterización de la serie más importante en la historia de la televisión argentina. Y ahora, Santi Motorizado, ha encontrado un lugar para experimentar con otros géneros. La “Muchacha de Los Ojos Negros” es una combinación alucinante entre el sonido del rock de El Mató, con la trova latinoamericana al estilo de Facundo Cabral.

