Ha regresado el frío a la Ciudad de México y con él, también la nostalgia, las ganas de algo calientito y música que acompañe ese sentimiento. Para calmar los nervios del horrortubre y ver películas de terror diario o para agarrar inspiración si eres del team inktober, aquí está nuestra selección de lo mejor de la semana. #PlaylistChilango 1-8 octubre, mes que empieza con todo.

Michelle Blades – Mi País es Una Idea

Michelle Blades cada vez que toca encuentra una nueva forma de llegar a nuestros corazones. Podría dedicarle una canción al perreo y la mota, podría hablar de amor o podría hacer un statement político/reflexión espiritual psicodélica como “Mi País es Una Idea” y siempre es increíble, impredecible y adictiva. La canción forma parte de un compilado para celebrar una década de Midnight Special Records el cual estará disponible por completo a finales de noviembre.

Siddhartha – Paraíso Lunar

La música de Siddhartha es intensa. De esas canciones que pueden ser un abrazo o un golpe de tristeza. Los sueños oníricos hechos música están listos para convertirse en un nuevo disco de este artista que lanza “Paraíso Lunar” como una pequeña prueba de lo que será su próxima entrega en 2022. La canción está acompañada de un videoclip dirigido por Samuel Kishi, director de la película Los Lobos.

Arca – Incendio

¿Alguna vez te has preguntado a qué sonaría el reggaetón si se tuviera que poner en el museo de arte moderno? Si tú no lo has hecho, al menos Björk lo hizo y hasta lo hizo su productor. El artista venezolano regresa con “Incendio”, una pieza inspirada en Matrix, la película protagonizada por Keanu Reeves. Además, la canción forma parte de una presentación especial para recaudar fondos para una casa en Italia que protege a personas trans y no binarias.

Reyno – Solución

Después de lo que parecía una separación y tras algunos años de no sacar nada Reyno está de regreso con un nuevo disco llamado El Eco de La Nada. Se anunció con algunos teasers desde hace meses y finalmente vio la luz este álbum que parece haber tomado inspiración de las portadas de The Mars Volta mezclado con las tradiciones mexicanas. Muchas canciones contemplativas y lentas que son material perfecto para estar con una buena cobijita y un té escuchando de principio a fin cada historia que Reyno nos cuenta.

Prehistöricos – Tus Nombres

“Música triste from Chile”, es lo único que dice la biografía de Prehistöricos en su perfil de Spotify. No puede haber mejor descripción de uno de los creadores de indie pop más increíbles de los últimos años. Cada una de las canciones de Tomás Preuss podrían ser la musicalización de una película increíble. “Tus Nombres” es un sencillo suelto que podría ser parte de un nuevo EP o álbum de Prehistöricos, pero aún no hay nada de información.

