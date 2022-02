¡Alto ahí! ¿Andas en busca de una noche llena de rituales, brebajes e invocaciones? Checa estos lugares para armar tu plan dark en la CDMX.

No importa si eres darks, góticx o si simplemente quieres conocer ambientes nuevos donde reina la oscuridad. En estos lugares toda la banda es bienvenida, en ellos hay bebidas, decoración impresionante, buen ambiente y música chida. Así que, si lo que buscas en un buen plan dark en la CDMX… Sal de tu ataúd, vístete de negro de pies a cabeza y lánzate a estos antros

Color negro, botas enormes y, sobre todo, buena música. Son los ingredientes esenciales de una de las subculturas más incomprendidas y fascinantes que existen en la CDMX: La escena gótica… Bueno “los darks” o “darketos” pa’ los cuates.

El Real Under

Su lema es: “Arte, Diversión y Rebeldía” y la verdad, sí cumplen. En 2020 estrenaron nueva guarida aún más grande y oscura que la anterior (en la Roma). Aquí puedes sacar tus mejores pasos y amanecerte a ritmo de la mejor selección de Punk, 80’s, Synth Pop, Minimal/Cold Wave, Horror Rock y Garage.

Además de ser parte de la vida nocturna de la CDMX, le entra a todo; hacen colectas de juguetes para el día de reyes, hay proyecciones de pelis, tienen un bazar. Además de los miércoles de micrófono abierto y, desde luego, mucha música pa’ raspar las botas y bailar del crepúsculo al amanecer.

Av. División del Nte. 3003, El Rosedal, Coyoacán.

UTA Bar

Siempre imitado jamás igualado. Ha sobrevivido a todo; a numerosos cambios de locación, al tiempo y la gentrificación… Siempre a contracorriente, oscuro y lleno de graffitis, es un lugar donde el psychobilly, el punk y todos los sonidos oscuros caben sin ningún problema. Puede que hoy ya no sea aquel emblema de la contracultura; pero, definitivamente es un lugar que debes conocer y en el que es obligado bailar, si de verdad eres un amante de las noches y sus criaturas.

Av. Insurgentes Nte. 134, Sta María la Ribera

Dada X Club

Este bar es una auténtica leyenda, solía ubicarse en el centro histórico y fue en esa sede donde Zoé, San Pascualito Rey, Titán y La Castañeda, iniciaron sus carreras. Si bien no podemos decir que esos grupos eran darks, el Dada siempre fue un foro abierto a todas las expresiones, además entre sus paredes se escuchaban constantemente The Cure, Bauhaus y Sisters of Mercy.

Pese al constante cambio de sedes y clausuras, actualmente, se encuentran en la roma y se adaptó bastante bien a la pandemia: fue el único club alternativo que presentó sesiones de streaming, con varios artistas durante la cuarentena.

Av. Cuauhtémoc No. 39 Col. Roma norte.

El Centro de salud

Referente de la vida nocturna alternativa en la Roma, regresaron el año pasado después de un largo cierre debido a la pandemia. El Centro de Salud tiene unas decoraciones bastante enfermas (es un cumplido) y en sus dos niveles hay música, baile y lugar para la cultura; pues también realizan exposiciones de arte emergente y presentaciones de libros. Además de las chelas, se venden curados, lo que convierte hasta centro en una pulquería goth en la que puedes moverte a ritmo de new wave, dark, mucho postpunk, industrial y gótico.

Eje 2 Poniente 136, Roma norte.

Bizarro Café Roma

Con tres niveles entre los cuales puedes moverte, Bizarro, es una cafetería bar, que lleva poco más de 20 años siendo un espacio para darks, góticxs y curiosos con su decoración de cráneos, iluminación tenue y una amplia selección de bebidas y alimentos, además de presentaciones en vivo, desde bandas que apenas se están abriendo paso en la escena hasta grupos como Human Drama.

Av. Yucatán 10-B, Roma norte

Bar Donceles

Otro espacio legendario. Este bar lleva 20 años ofreciendo tragos y reventando oídos con lo mejor de la música alternativa. Desde que dejara de formar parte del UTA, no ha dejado la esencia que le dio fama, aquí nada de banda ni de Bad Bunny, puro 80’s, post punk y new wave. Ideal pa’ chelear y bailar más que para comer o quedarse sentado pensando en las obras de Lovecraft.

Donceles 58, Centro Histórico

Brujas

Ok, si no eres de lxs que bailan hasta el amanecer, pero, quieres pasar un buen rato en un lugar con ambiente darks y con tintes esotéricos, lánzate a Brujas. Sus cócteles se inspiran en la herbolaria y las recetas tradicionales de las brujas mexicanas. Sus pociones son resultado de la investigación y recorridos por lugares brujiles de la ciudad como el Mercado de Sonora. Todo el servicio corre a cargo de mujeres, en este lugar que te embrujará con sus tragos y comida que incluye sándwiches, papas, humus y hamburguesas de falafel, invoca a tus amistades y lánzate al aquelarre.

Calle Rio de Janeiro 56 Local B Col, Roma norte

Scary Witches

En este café bar no hay lugar para la luz, no importa la hora a la que llegues, una vez de dentro sentirás que es de noche. Los esqueletos decorando y poniendo ambiente no podían faltar, tampoco las imágenes de Edgar Allan Poe y H. P. Lovecraft, quien tiene su propio trago; el Cthulhu (boost y cerveza clara), acá más que post punk, suena mucho metal, algo de electro y hasta sinfónico. Ideal para precopear antes del baile, o para relajarte en medio de su cómoda atmósfera oscura.

Oslo 3, Zona Rosa, Juárez

Vampirxs y no tan vampirxs chilangxs, ya tienen plan para las noches de ritual el la ciudad. ¿Cuál es tu favorito?

