Paco Osuna se distingue por su sencillez; por su paleta sonora y por las paletas de caramelo con las que puede vérsele en sus presentaciones en vivo. Con más de 25 años de trayectoria, se niega a sentirse rockstar —actitud muy común en algunos DJ’s—; y se mira a sí mismo como un trabajador que ama su labor, alguien que solo quiere estar en constante aprendizaje y disfrutar.

Platicamos con él sobre su participación en el próximo Electric Daisy Carnival; de su amor por la música, la vida y las ganas de disfrutar ambas al máximo.

Chilango: ¿Cuáles son tus expectativas en la visita que tendrás a México como parte del EDC?

Paco Osuna: Mi expectativa, sabes, es… ninguna. Es una filosofía mía, he aprendido que cuando tienes expectativas, si no se cumplen, te deprimes. Lo que sí es que tengo muchas ganas de ir y disfrutar al máximo. Siempre que he visitado México, —y en especial todas las veces que he ido al D.F. — Las memorias que tengo de tocar ahí son imborrables.

CH: Buena filosofía. El público mexicano tiene fama de enloquecer, de entregarse ¿esto es cierto?, ¿cuál ha sido tu experiencia?

CH: Tienes esta filosofía de no tener expectativas, pero, ¿qué puede esperar el público de ti en tu participación en el EDC?

Esa es otra filosofía; para mí pinchar es mucho más que ir a una fiesta y poner discos, quiero que sea una experiencia, que la gente salga recordando algo especial. Más ahora, después de casi dos años de pandemia, cada show me lo tomo como una final de la Champions League, como no se si va a pasar mañana otra vez, puedo garantizarte que voy a hacer todo lo posible para que sea una noche inolvidable.

CH: Y es que hace falta, ¿no? Tanto como para el artista como para el público

Paco Osuna: Hace falta que volvamos a sentir las cosas como eran antes, sentir energía positiva, si algo he aprendido de la pandemia —y es algo que también mi padre me decía— todo puede cambiar en un día y eso ha quedado más reflejado que nunca.

CH: Esta entrevista ya es una clase de filosofía que voy a aplicar…

CH: ¿Son los DJ’s rockstars?

Paco Osuna: Yo no me siento rockstar, las estrellas están en el cielo. Soy un trabajador que ama su labor y disfruta mucho haciéndola. Estoy muy agradecido de poder disfrutar de más de 25 años de trabajo. Para mí la música es una pasión, una manera de vivir.

He hecho de todo; gestionado una tienda de discos, he repartido flyers, iba vendiendo discos, tengo un sello discográfico; he gestionado un club por más de 15 años y conozco todas las partes de esta profesión. Hay ciertos personajes que van de rockstars y no me gusta, todxs somos iguales y cada quién hace su trabajo.