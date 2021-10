Tras el estreno exitoso de “Pensamos”, sencillo que interpreta a lado de la cantante argentina Nicki Nicole, Mon Laferte dio a conocer que volverá a los escenarios de la CDMX luego de permanecer forzosamente lejos de ellos por más de un año.

La cantante chilena, Mon Laferte, se presentará el próximo martes 7 y miércoles 8 de diciembre de 2021 en el Teatro Metropólitan de la CDMX en donde se espere interprete los temas más recientes de su nuevo disco de estudio: 1940 Carmen, mismo que estará disponible a partir del 29 de octubre.

Esta presentación llega justo en un momento de estabilidad y reconocimientos en el ámbito profesional para Mon Laferte quien además se encuentra nominada en 4 categorías a los Latin Grammy por Seis, álbum que lanzó en abril pasado.En cuanto 1940 Carmen, álbum escrito y producido por la propia cantante, éste se grabó de manera express en sólo 4 meses en un Airbnb de Los Ángeles, California cuya dirección le dio el nombre de este disco.

El primer sencillo del álbum 1940 Carmen, “Algo es mejor” se estrenó el pasado 1 de octubre en todas las plataformas de la cantante.

Esta canción según la propia chilena es sobre la maternidad deseada, los cambios por los que atraviesa el cuerpo y la felicidad que experimentamos tras recibir una noticia tan esperada como esta:

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz”, expresó la cantante por medio de un comunicado.