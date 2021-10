Recuerdo la primera vez que escuché bass. Fue allá por el 2012 cuando me encontraba viendo videos de batallas de baile de B-Boys europeos. La mayoría usaban canciones de bass house para bailar lo que se conoce como Popping. Para mí era un género más para bailar hasta que me adentré un poco más dentro de la industria musical y descubrí que era todo un movimiento musical. Nunca pensé que en México existiera una de las productoras más importantes de este genero. Pero existe y se llama Jessica Audiffred

El bass es un movimiento que tuvo lugar en varios países como Reino Unido, Canadá y Estado Unidos. Este género, como todos, ha pasado por diferentes evoluciones y cierta mediatización a nivel internacional que ha provocado que cada productor tenga que hacerse notar dentro de este.

En México la escena bass, y basándome en lo poco o mucho que conozco sobre ella, puedo decir que es una de las escenas más dedicadas que hay. El apoyo y asistencia a los eventos de este género eran dignos de aplaudir así como el apoyo y fanatismo que una mexicana logró desde el primer momento.

Jessica Audiffred es considerada la reina de este género en México. Tanto que sus propios seguidores la apodaron “Bass Queen”. Un título que le costó ganarse con trabajo y dedicación que le mete a cada rola que produce. Ha logrado ganarse más que el corazón y dedicación del público mexicano.

Ha conquistado los corazones de miles de personas a nivel internacional. Desde el continente americano hasta Asia. Desde el primer día Jessica ha demostrado que no importa el género que toques y produzcas, este debes de hacerlo bien y bajo tus propias reglas.

Y para que yo no les cuenten chismes, les dejo esta plática para que conozcan de esta DJ y productora mexicana que la rompió desde el primer día y aún estando en pandemia, nos dio bastante música y sorpresas que al día de hoy seguimos disfrutando.

CHILANGO: ¡Hola Jess! Gracias por darnos la entrevista. Antes que nada, platícanos cómo fue que decidiste volverte DJ y productora. ¿Hacías algo diferente antes?

JESSICA AUDIFFRED: ¡Gracias por la entrevista! Yo estudié Psicología y me gradué. Pero crecí con un hermano mayor que desde que yo era una niña, escuchaba música electrónica todo el tiempo. Gracias a él conocí el trance de ese entonces con ABOVE & BEYOND, Tiësto, Paul Van Dyk, Deadmau5 cuando empezaba, etc. Siempre me gustó la música electrónica gracias a eso.

Cuando estaba en la universidad, conocí a muchos amigos que eran DJ’s y les tuve que pedir que me enseñaran a mezclar, y desde que aprendí es a lo único que me he dedicado toda mi vida.