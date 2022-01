Si lo tuyo es el rock, no hay como poner las rolas de, por ejemplo, Molotov, para poner el ambiente sólo o tus cuates. Aquí te van 12 que son garantía.

Molotov es una de las bandas ideales para levantar cualquier evento o momento, ¿a poco no? Con las rolas que ha lazado desde 1997, ha venido demostrando que toca chido, que sí o sí te hace querer entrarle al slam o al menos sacudir un poco la cabeza. Por eso, checando entre sus singles armamos una lista para armar el ambiente en una fiesta, tú solo si estás en home office o escuela virtual.

Para pasarla chido, nada como las canciones de Molotov

1. “Gimme tha power”

Esta es una de esas canciones de la molocha que está buena para comenzar leve. No es la más prendida, pero desde el primer acorde vas a empezar a mover la cabeza. Cuando menos sientas acabarás levantando el puño mientras dices: “Dame, dame, dame todo el power…”

David Bowie cumpliría 75 años, así será celebrado en la CDMX

2. “Puto”

Esta rolita de controversial título en el futbol es de las clásicas más clásicas de la discografía de Molotov. Inevitable cantarla, dedicarla y, por qué no decirlo, divertirse en el proceso, ¿a poco no? Brincar ya es opcional, y depende de donde te encuentres.

3. “Voto latino”

¿Un bailongo en tu silla o de pie con Tito, Micky, Paco y Randy? Sí, por qué no, y para eso este track está perfecto. Su cadencia y melodía se prestan totalmente para moverse un poco, sacudirse el frío, o disfrutarlo más.

4. “Rastaman-dita”

Aquí hay otro ejemplo de que lo molochos saben armar el ambientazo bien chido. Si estás en home office vas a querer hacer una pausa para levantarte, si estás en una pachanga quizá seas quien abra pista con este irresistiblemente pegajoso track.

5. “Parásito”

Si necesitas una pausa pero que no bajen los ánimos, esta canción de su disco Apocalypshit te hará el paro. Tiene un buen beat con partes para relajarse tantito, y otras para mover la mata.

6. “Here we kum”

Entre las muchas cualidades de Molotov está hacer frases y coros que se pegan con tremenda facilidad, y que sí o sí ayudan a lograr que se arme un buen ambiente. Un ejemplo está en este track, con frases como: “Here we kum and we don’t care mucho” y densos guitarrazos.

Guitarrazos, coros pegajosos y buenos beats con Molotov

7. “Frijolero”

Quien diga que el rock no se baila es que no ha escuchado canciones como esta. Es inevitable contenerse para sacar los mejores pasos posibles o simplemente dejarse llevar mientras les haces coro con esta letra tan importante para los inmigrantes. Si has ido a sus conciertos, lo habrás comprobado.

Mau Hernández ‘Aczino’: El nuevo rey del EDOMEX

8. “Hit me”

El disco Dance and dense denso dio varias joyas para bailar o pasarla chill, mientras en las letras hablan sobre la realidad de la sociedad. Perfecta combinación para pasarla bien y hacer un poco o un mucho de conciencia.

9. “Amateur”

Si “Rock me Amadeus”, de Falco, fue un hitazo en los 80, Micky, Tito, Randy y Paco le dieron nueva vida en su disco de covers Con todo respeto. La hicieron más pesada, le metieron su estilo, y el resultado es bastante disfrutable.

10. “Marciano (I turned into a martian)”

De ese mismo álbum está este otro cover con el que Molotov nos hace sacarle brillo a la pista. Y es que del sonido punk de la original con los Misfits la transformó en una canción rock-cumbiera. Cuando salió recibió críticas, pero de que arma el ambiente, lo hace.

11. “Lagunas metales”

Una de las canciones más divertidas que ha sacado este cuarteto es, sin duda, esta. Hace mucho name-dropping de otras bandas, algunas hasta salen en el video, y en casi cuatro minutos nos pone de buenas.

12. “Oleré y oleré y oleré el UHU”

Ya que hablábamos de coros que sí o sí se te pegan, está el de esta rolita del álbum Agua maldita. Mientras lo cantas, mínimo mueves la cabeza, los pies o brazos, o de plano te entregas a la brincadera.

Si 12 canciones de Molotov te parecen poco para armar un ambiente chido en cualquier lugar, en el momento que sea necesario, tómalas como un comienzo. Luego de puedes seguir con el resto de su discografía, que vaya que tienen muchas joyas macizas y clásicas.