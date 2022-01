Mau "El Aczino" en unos cuantos meses: Sacó una canción con Snoop Dogg develó una placa en Cd. Neza y se hizo bicampeón en una batalla de rap.

Mau Hernández es un rapero de Ciudad Nezahualcóyotl. El rapero que ha ganado más campeonatos nacionales e internacionales de freestyle; la disciplina de batallar con rimas improvisadas en tiempo real. Aczino tiene más títulos que nadie en todo el mundo de habla hispana. Su pseudónimo representa perfectamente lo que hace con sus adversarios y recientemente acaba de fijar una marca inédita; ser el primer bicampeón en la historia de la Red Bull Batalla de Gallos.

Por si fuera poco logró el subirse a un trono desconocido hasta ahora en el freestyle. Dentro del universo del rap tradicional el Aczino pudo cumplir su sueño personal de hacer música junto a Snoop Dogg y Method Man. Pilares mundiales del rap. El mexiquense aparece en la versión internacional del disco Algorithm; que Snoop sacó con el sello Def Jam Records. Chilango tuvo la oportunidad de platicar con el referente y encontramos humildad. Esto nos contó:

Chilango: Mau, tus rimas son casi siempre acertadas y sobre todo, caen en el tiempo perfecto durante las batallas. Mucha gente ha definido tu técnica simplemente como magia ¿Puedes hablarnos de eso?

Mau Hernández: Híjole, pues yo creo que en parte es mucha suerte, ¿sabes? Porque tuve suerte de que Jair Wong dijera: “Salten…” y nadie brincará. Como que lo usó nada más como parte de su verso. Entonces, yo tuve ahí, la picardía de botar eso y de insistirle a la gente que saltara. Y lo bueno es que saltó “luego, luego” ¿sabes?

En parte tuve suerte de que ya no insistiera y no, no se diera cuenta que lo dejó ahí como botando ese balón y pues ya mi experiencia me hace ver por qué lado puedo ganar la batalla de un lado, que ni siquiera tiene que ver tanto con la calidad de la rima, si no con el simple hecho de aprovechar un momento y darle vuelta a la situación mentalmente o argumentalmente.

“Era el día que me tocaba ganar, yo creo”

Y pues nada, decir el sombrero…pues, también. Tuve mucha suerte porque el chico me lo aventó perfectamente hacia mi manos. Nada más tuve que cerrar así mi mano. ¡Pum! y cayó ahí el sombrero. Entonces pues también te digo, no, no fue planeado ni nada. No, no dije: “Ay, pues a ver qué me avienta a mí y hago una rima” Si no que me acerqué para agarrar lo que había dejado Skone en esa parte del escenario y vi que alguien me hacía señas ¿No? Entonces pues a la hora de voltear pues ya había el sombrero y pues dije lo primero que se me ocurrió realmente, como te digo, tampoco es una rima de tan tan compleja, con algún doble sentido o algo, pero es tiempo real, es improvisación pura y es de lo más difícil de conseguir.

“Tuve suerte”

Entonces, te digo, tuve suerte de que las cosas estéticamente salieran tan bien y de poder tener las palabras precisas para aprovechar ese momento. Y era el día que me tocaba ganar, yo creo. No, no le encuentro otra razón porque me pasó lo que tenía que pasar exactamente para llegar a la final. Una llave no tan complicada, no con nombres no tan fuertes y una final con un un perro viejo (Skone) que ya que ya se sabe de todas, todas, pero que también sé sus debilidades no más, que me cuesta más con los nuevos, que no conozco tanto sus debilidades.

Chilango: ¿Estás consciente de que eres uno de los mexicanos más destacados dentro de su disciplina, de todas las disciplinas?

Mau Hernández: Híjole, pues no, no, no estoy seguro así estadísticamente. Pero me imagino porque ya la cantidad de campeonatos que se han hecho ya es un buen número. Ya se puede hablar de un buen tiempo de trayectoria. Entonces me imagino que sí ha de ser una buena posición.

La Colaboración con Snoop Dogg

Chilango: Eso solamente habla de la humildad que sigues teniendo y que te ha hecho seguir teniendo éxitos. Ahorita estamos hablando en concreto de la Internacional que se celebró en diciembre del 2021. Pero también coincide con el lanzamiento de la edición global del Algorithm de Snoop Dogg; que a ti te dio mucho orgullo e hiciste incluso un live stream donde mostraste unos Puma de Def Jam Records. Disquera a través de la que salió el disco. Háblanos un poco de esta colaboración que tienes con Snoop y dónde además está Redman y Method Man.

Mau Hernández: Sí, la verdad es que es un sueño hecho realidad, creo que para cualquier rapero el colaborar con estas leyendas vivas. Porque hay muchas leyendas de su categoría que lamentablemente ya no viven y ellos son precisamente de las personas que actualmente representan todo, toda esa toda esa historia. Ellos crearon el género del hip hop como tal, ellos lo llevaron a diferentes niveles, tanto Snoop de su lado como Wu Tang Clan del otro. Y ahora aparecer en una canción que involucra a estas personas, pues para mí la verdad que fue un honor.

“Fue algo que me motivó mucho para la batalla”

Creo que también fue algo que me motivó mucho para la batalla. Porque me hizo pensar y me hizo ver el estilo que yo manejo. Que el rap que yo hago, a pesar de que mucha gente decía que no era el indicado para para hacer un hit; o digamos para estar en las Grandes Ligas, por así decirlo. Que mi rap, así como lo hago sin tener que modificar nada, sin tener que adaptarme a las tendencias, así como hubiera hecho un verso para mi disco, lo aceptaran. Les gustó, me encanta.

El proceso creativo y la improvisación

Chilango: ¿Cómo abordas el proceso creativo de escritura de tus versos? ¿Llegas al estudio con algo escrito más bien improvisas enfrente del micro?

Mau Hernández: Sí, tiene mucho que ver con la improvisación. Porque digamos los flows, o los coros, o ese tipo de cosas. No es que los improvisé, pero a la hora de componerlos sí estoy haciendo, digamos, una especie de freestyle en la libreta, ¿sabes? Mientras suena la pista, estoy improvisando varios sonidos hasta que encuentro uno que me gusta, ¿sabes? No lo hago conscientemente. Ni digo “voy en la menor y bajo a re” cómo lo haría un cantante o un compositor que tiene conocimientos musicales.

Entonces, sí tiene mucho que ver el mecanismo de improvisación a la hora de crear una rola. Yo trato de que no suene igual a lo que improviso para que tenga una diferencia. Hay gente que me dice que debería, al contrario, tratar de que suene mucho como improviso. Y hay otra gente que me dice que no, que está bien que mantenga mi estilo de las batallas en las batallas y la música la lleve por otro lado, ¿no? Creo que el estilo que hice con Method Man y Redman, este de la lírica, de los skills, de los punchline, de las barras, creo que es el que mejor me va y es como un poco también el estilo que hago a la hora de batallar. Creo que se nota mucho mi influencia en las competencias. Es inevitable.

Los Secretos del Freestyle

Chilango: Mau, tienes una gran historia de vida que va desde salir de Neza a competir a otros estados, a la TV, a Colombia y a ganar tantos campeonatos a nivel mundial. ¿Te gustaría sacar algún material que cuente tu historia?

Mau Hernández: Habíamos pensado el año pasado sacar un libro, pero con más información de lo que es el freestyle. No tanto de mí, si no de la técnica y de la teoría. Estaría chido, digamos contar los “secretos del freestyle”.

