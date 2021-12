Por: Editorial M&E

Pionero de las tierras de la Colonia Rockma. En aquel entonces, hace 26 años, no había tanta gentrificación. No existía el co-living. La raza llegaba en metro, y caminaba escondiendo la chela desde el Chopo hasta la puerta, donde Nacho Alicia estaba siempre platicando y regañando a la gente para que dejaran pasar a la gente y no cayera la policía a hacerla de pedo por cualquier cosita. Así ha sido por 26 años en El Foro Alicia.

El Multiforo Cultural Alicia acaba de celebrar hace unas semanas un aniversario más. Envuelto en problemas, como siempre. Esta vez por culpa de una tosecita a la que nomás no se le ha dado ganas de bajarle a su desmadrito.

“26 Años, 312 meses, 9,496 días. 227,904 horas, 13,674,240 minutos. 820,454,400 segundos, 5,631 eventos, 6,253 diseños. 5,773,000 carteles regalados, 117 discos, 32,715 bandas. 2 documentales, 1 libro, 24 clausuradas, 3 demandas. 1 traición y 2 pandemias”. Es lo que según los datos del mismo Alicia ha pasado a lo largo de dos décadas y seis años.

Ignacio y su Alicia y el punk enorme de la entrada, y el wey del pelo largo enojón. El Alicia cuenta con las historias más bizarras, divertidas y extrañas de la escena independiente mexicana y muchas veces hasta internacional.

Durante todo este tiempo, el Foro Alicia ha sido una casa para los amantes del surf. Una cueva para los rupestres, un escenario importante para Sudamérica, un místico espacio que sembró a muchas de las bandas que hoy venden 5 Foros Sol. Una casa de resistencia, donde han convivido los amantes del pop con los zapatistas. Donde ha sudado el techo y han bailado [email protected] niñ@s. En el Alicia se han hecho amores, se ha propuesto matrimonio.

Alicia se hace invisible

Multiforo Alicia

Informa:

En diciembre de 2022 nos despediremos de nuestras actividades artísticas y sociales.

Alicia se hará invisible y se irá de viaje.

Invitamos a todas las bandas, artistas, acadé[email protected] y promotores que quieran participar a lo largo del 2022 — Multiforo [email protected] (@multiforoalicio) December 27, 2021

Nacho Alicia y su gran equipo de trabajo (los alicios) han resistido a todo. Pero parece que finalmente el foro Alicia dirá adiós el próximo año.

Para muchos cercanos al Multiforo, esto podría ser sólo una de esas ocurrencias de Nacho, el amigo más cercano de Alicia. Como todas esas veces que nos ha prometido a Manu y a Rage Against The Machine en el coloso de la Roma. Ha sobrevivido a tanto que es difícil creer que se acabe el veinte de un espacio tan importante para la música en la CDMX.

Por otro lado, algunos artistas han empezado a despedirse del foro. Así que podría ser que esta vez sea real que el cierre sea un hecho definitivo.

El futuro de los espacios independientes

¿Y qué hay después del Alicia? Afortunadamente hay mucho. Sin duda, si este lugar deja de existir, hay mucho que perder, demasiada historia, esfuerzos, luchas y recuerdos. Pero el Alicia también ha motivado a muchos lugares a trabajar con la misma energía, con anarquía y por el simple amor al rock & roll.

El legado es invaluable. Ojalá que si no se queda el Multiforo, al menos su semilla se haya esparcido en otros lugares de la Ciudad de México.

Con toda la esperanza de que sea real esperemos que el Alicia no se vaya. Y si se va sería parte del club de los 27.

