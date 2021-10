Luisa Vox es una cantautora de rock originaria de Monterrey. A los 7 años de edad aprendió a tocar la guitarra en School of Rock México.

Por: Editorial M&E

Luisa Vox forma parte de una nueva ola de artistas regios que más allá de definir un sonido han diversificado la propuesta del indie en México. Esta artista llega a la CDMX con un concierto en vivo que no puedes perderte.

Luisa Vox es una cantautora de rock originaria de Monterrey. A los 7 años de edad aprendió a tocar la guitarra en School of Rock México. En el 2016, Luisa Vox debutó con su primer EP en inglés It’s A Matter of Time; donde incluyó su sencillo ‘When I Saw You’. Material que le alcanzó para presentarse en los escenarios más representativos de su estado como la Macroplaza, Parque Fundidora, la Arena Monterrey, Café Iguana y el Festival Pa’l Norte 2019.

Sin embargo, Luisa Vox decidió volver a sus orígenes con dos temas en español que la han abierto un lugar en otros lugares de la república y Latinoamérica.

Temas como ‘Enamorarme Así’, ‘Tú y el Mar Atrás’ y ‘Amor Mentolado’. Han sido del gusto de cantantes como Pepe Madero, ex vocalista de PXNDX, quien no dudó en recomendar a su paisana en redes sociales.

La nueva ola de indie mexicano

Las canciones de Luisa Vox tienen una importante influencia de la música indie y sus letras generalmente son muy nostálgicas. La cantante también explora los contrastes, pues generalmente sus composiciones juegan con ambivalencia creativa; son más alegres en la música que en la letra.

El trabajo de Luisa Vox se caracteriza por dar prioridad a su potente voz por encima de la guitarra y los instrumentos que la acompañan. Ha declarado en varias entrevistas que esto se debe a los sentimientos que le genera cada composición mismos que van desde el resentimiento, la melancolía y hasta el amor.

“A mí me gusta que con mi música las personas sientan lo que yo sentí. Mi objetivo con las canciones es que las personas que las escuchen sientan algo y puedan conectar”, explicó la regiomontana en entrevista.

En vivo en CDMX

La cantante de 20 años, está estrenando un nuevo material que contiene canciones mucho más personales y acústicas como ‘Café con Miel’ y ‘Me Duró Más Tu Encendedor Que Tus Promesas’. Temas que tocará en el Foro Indie Rocks este 8 de octubre en la CDMX, primer presentación que Luisa Vox dará fuera de Monterrey.

Luis Vox tiene pensado trabajar en un futuro, no muy lejano, en un material discográfico que sea completamente punk- rock pues aunque no lo aparenta, la regiomontana es fan de los Sex Pistols, Arctic Monkeys, Arcade Fire y The Killers; bandas que según ella han sido su máxima inspiración.

La regia tuvo sold out el pasado 25 de junio en el Café Iguana en Monterrey y durante el cierre del año tendrá más presentaciones en diferentes festivales y escenarios de todo el país.

Puedes adquirir tus boletos a través de la página de Boletia por acá en $350 + cargos. ¡Nos vemos este viernes 8 de octubre!

