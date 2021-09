Hablar del Festival Rock y Ruedas de Avándaro a 50 años de su realización, pareciera una conversación repetitiva. Mucho se ha dicho entorno a este evento; se ha mencionado el contexto político y social que atravesaba el país en 1971. La censura que tuvo el rock después de éste; se ha conversado con los personajes clave en este festival. Se conocen los mitos, se siguen desconociendo a las encueradas y a los trepa árboles; pero poco se ha mencionado acerca de la influencia que ha tenido Avándaro en el rock mexicano contemporáneo y cómo es percibido por los jugadores actuales.

Podríamos irnos a grandes rasgos y mencionar la evolución del rock después del Festival de Avándaro; la censura inmediata a todas las bandas participantes y a sus canciones. La cancelación de todos los eventos donde el gobierno temblara de miedo ante la congregación de jóvenes; el silencio a nuestro propio idioma por medio de las canciones; haciendo mucho más difícil la propagación de la música y el entendimiento del mensaje para la mayoría de la población. La búsqueda de espacios para tocar y escuchar rock; y el refugio de los “hoyos funky” que dieron paso al rock urbano, y demás acontecimientos que siguen siendo historia…

La juventud actual ha sido capaz de mantener la esencia musical Avanderésca hasta nuestro tiempos. Hay muchas bandas talentosísimas que podrían haber sido parte del cartel de ese festival en 1971 sin dudarlo; bandas que nos devuelven ese sabor y sonoridad rebelde y hippie con un toque actual. La Era de Acuario resuena en forma de banda hasta estos días; Las Pipas de La Paz, Los Mundos, The Risin’ Sun, Lorelle Meets The Obsolete y Tajak. Son algunos de los muchos ejemplos de la nueva herencia psicodélica en nuestro país.

Pero más allá de la música, ¿cómo se percibe al Festival de Avándaro en un contexto generacional?, ¿Sigue siendo relevante ante las libertades que tenemos tanto espectadores como creadores en la escena musical?.

Nos dimos a la tarea de conversar con 3 personajes de la escena musical actual para conocer su punto de vista y la influencia –o no– que ha tenido el Festival de Avándaro en su papel dentro de la música:

Multiinstrumentista, compositora y productora chilanga

“ Mi primera impresión de Avándaro la estoy teniendo ahora. Siempre escuché periféricamente que fue como un Woodstock, pero nunca lo tuve muy presente. Chance no sea una opinión muy popular pero para mí la escena actual del rock es muy ecléctica y se nutre de muchos otros lados; un festival por sí solo no puede influenciar a una generación que no lo vivió . Nosotrxs habitamos el México del Vive Latino y de festivales de nichos muy locos; aunque en el fondo envidiamos el romanticismo punk que le daba la censura al rocanrol mexa de ese entonces. Creo que es un momento de oro para mirar el talento nacional; el rock viene con muchísima fuerza por todo el país y esto seguro dará pie para festivales donde las generaciones más jóvenes puedan disfrutar del rocanrol y sentirse representadxs en artistas mexicanxs que rompen con un chingo de moldes.

baterista, escritor y miembro de bandas como Monocordio, La Barranca, San Pascualito Rey, entre otros.

No se que tanto ha influenciado directamente, creo que a lo largo del tiempo comenzaron otros festivales y movimientos donde nos reuníamos a hacer conciertos, luego vendrán otras iniciativas como el Vive Latino , y a lo largo de la historia aparecen otro tipo de festivales como el Ollin Kan con otra vocación y otro perfil. Siento que le falta mucho filo al rock actual, al hecho por jovencitos, por gente de 20 años pa’ abajo; discursivo, para acudir a esos elementos que yo creo que el rock tiene que es provocar, provocar los sistemas, provocar el contexto, agitarlo. Eran elementos importantes del rock y creo que actualmente ya no los tiene.

Parte del comité organizador del Festival Avándaro 50 Aniversario

“Mi primera percepción de Avándaro fue la de un festival en el que me hubiera gustado estar, por una parte está lo musical, eran unas bandas de otro nivel; y por otra parte el contexto político y social. Si la juventud llegó hasta Avándaro, pese al clima político que se sentía, fue por las bandas y por la música que se estaba haciendo. Tienes que escuchar “We Got The Power” de Peace and Love, o “Let’s Make It Now” de Los Dug Dugs para entender por qué cientos de miles de personas se desplazaron hasta allá.

De igual manera cabe destacar que esta generación de músicos traía ya canciones originales y que Ricardo Ochoa, aquél que hizo vibrar al festival cuando todos gritaban “tenemos el poder”, en los años 80 juega un papel muy importante ya que conforma el grupo Kenny y Los Eléctricos, del cual salieron un sinfín de personajes importantes en esa década; produce a El Tri y forma el COMROCK, se puede decir que son los papás del rock”.