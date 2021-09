Youtube es una plataforma de videos vigente más vieja de Internet. Diario entran millones de personas para informarse, distraerse o como creadores de contenido. Es incluso más popular que Spotify y ahí fue el lugar común en el que todos vimos por primera vez videos que jamás imaginamos volveríamos a ver o que pensamos estaban fuera de nuestro alcance. Conciertos, memes, estrenos y una que otra buena piratería son parte esta opción de entretenimiento.

Pero YouTube es más que videoclips, en esta plataforma podemos encontrar también interesantes sesiones en vivo y conciertos que son verdaderas joyas que antes sólo podíamos disfrutar en DVD y en videotecas.

Seleccionamos algunos conciertos completos que se pueden ver gratuitamente en esta plataforma, que son verdaderos tesoros musicales, se ven y se escuchan perfecto y que además no violan los derechos de autor.

Fatboy Slim Live @ Melbourne

El británico Norman Cook, mejor conocido como Fatboy Slim, se presentó ante miles de personas en el Myer Music Bowl, en la ciudad de Melbourne en Sidney demostrando que sigue siendo un ícono musical en Australia y en el mundo. El concierto que fue publicado sin saber que nos enfrentaríamos a una pandemia a inicios de 2020, convirtiéndose en un a especie de salvavidas para los fans y para quienes extrañamos los conciertos al aire libre de los viernes en la noche.

Idles – Release Party – ARTE Concert

La banda de punk y post-hardcore inglesa también tiene una presentación en vivo, de no más de una hora de duración en YouTube en conjunto con ARTE Concert. Es algo así cómo una película/documental/performance, en la que Idles presenta en una boda su disco Joy as an Act of Resistance. Este show, cuenta con grandes temas de la banda como “Colossus”, “Never Fight A Man With A Perm”, “Danny Nedelko”, “Love Song”, “Cry To Me” y “Rottweiler”. *El video sólo puede verse en la página de ARTE Concert

Metallica

Este concierto corresponde al que la banda ofreció en la Ciudad de México en marzo de 2017. El setlist está compuesto por grandes temas como “No Remorse”, “Fade to Black”, “Battery” y “Harvester of Sorrow”, consideradas unas verdaderas joyas para todos los fans de Metallica. La banda subió el concierto a su cuenta de YouTube como agradecimiento con los fans que se quedaron en casa durante el inicio de la pandemia.

Molotov

El Sziget Festival es uno de los festivales de música y cultura más importantes de Europa. Se lleva a cabo cada mes de agosto al norte de Budapest y durante 2012 y 2016 la banda mexicana formó parte del lineup. Sin embargo el que está en la cuenta de YouTube de la banda es el del año 2012 en donde tocaron temas como “Amateur”, “Gimme The Power”, “Frijolero”, y todas las demás con #GroseríasFuertes.

Turnstile

La banda de hardcore punk de Baltimore también muchos conciertos publicados en YouTube. En la escena punk gringa es muy común que algunos fans tengan equipo de grabación y suban las tocadas a su canal. En el marco del estreno de su más reciente álbum Glow On Turnstile subió la presentación completa. Emularon un concierto como de finales de los 90 con una grabación de mala calidad que le da una ambientación muy nostálgica. Parece como si hubieran viajado en el tiempo. Puedes disfrutar de temas como “Real Thing”, “Come Back for More/Harder on You”, “Moon”, “No Surprise”, “Fly Again” y “Alien Love Call”. El video fue subido recientemente de forma gratuita como motivo para concientizar sobre las personas sin hogar.

Estos son sólo algunos de los Conciertos completos en vivo que se pueden disfrutar en esta inmensa plataforma. ¿Tienes alguna presentación favorita que se pueda ver en línea?