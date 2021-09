Por: Editorial M&E

En la actualización semanal de las mejores canciones del 2021 nos encontramos con música desde Hermosillo Sonora, una mezcla de ritmos cubanos, africanos con la modernidad de las secuencias de la electrónica. Música introspectiva, algo de corridos tumbados para andar en patriotas modernos y muchas cosas que no puedes perderte por ningún motivo.

Dale seguir a nuestra #PlaylistChilango con las mejores canciones del 2021

Sgt. Papers – Échale Campeón

Si hablamos de lo mejor del 2021 tenemos que hablar de este video que se aventó el dúo más poderoso del norte garagero, los Sgt. Papers.

“Échale Campeón”. Clásica frase que puede ser utilizada para bien o para mal, trae consigo un video que nos recordó un poco al de “Californication” pero con una historia que le hace un guiño como a Le Temes a La Oscuridad o Escalofríos.

En la historia los Sgt. están jugando con su Nintendo 64 pero un rayo absorbe a uno de ellos al mundo del juego y tiene que luchar contra “cerotezombies” para sobrevivir y salir de nuevo al mundo real.

Explosions In The Sky – Flying

Explosion In The Sky es uno de los estandartes del post rock. No hay mucho que decir de ese lado. Pero esa fama les ha traído muchas colaboraciones con realizadores de cine. Su música es perfecta para ambientar y añadirle sentimientos profundos sin la necesidad de usar palabra alguna.

Para la PBS eso fue un elemento perfecto, y le pidieron ayuda a la banda para hacer la música de un documental. Big Bend (An Original Soundtrack for Public Television)es un álbum de las canciones de la película; un documento audiovisual sobre el parque Big Bend en Texas, el cual se empezó a trabajar en 2019.

El resultado les gustó tanto que el próximo octubre tendremos muchas canciones de EITS para volar y relajarse, y si tienen un buen VPN el documental está disponible en la página de PBS.

ÌFÉ, Robby The Lord – Fake Blood

La llegada de ÌFÉ a tu vida es un acontecimiento muy especial. La mezcla de ritmos, la energía y el misticismo de las tradiciones con la modernidad. Awo Orunmila Otura Mun, es un sacerdote santero que en su regreso a la música hace un ritual activista sobre la violencia en Estados Unidos.

Para ÌFÉ “Fake Blood” es la única forma de explicar toda la brutalidad y sangre contra las comunidades negras, latinas y marginadas en la tierra donde los sueños se hacen realidad. Con este sencillo se anunció la salida de su próximo disco 0000+0000, el cuál saldrá a principios de noviembre de este año.

Los Retros – Sólo Tú

Mientras por allá en el mundo de LA GRAN INDUSTRIA MUSICAL se premia como “Best Latin” algo que no suena muy latin en otros circuitos independientes, existen personajes como Mauri Tapia que están conquistando a generaciones enteras de latinos y méxico-americanos en Estados Unidos.

La cultura nacional es tan fuerte que muchos jóvenes están readaptando la música de sus padres y sus abuelos con un resultado impresionante. Los corridos tumbados, el pop chicano, las cumbias rebajadas, son todo un fenómeno. Los Retos nos regala su primer track en español con unas vibras muy Pasteles Verdes y Ángeles Negros con el respaldo de Stones Throw.

Adriel Favela – 444 X Tipo Need For Speed

Adriel Favela es un joven de San Francisco que forma parte de la nueva ola de regional mexicano. ¿Alguna vez te hubieras imaginado corridos con médula trapera y que tengan referencias a videojuegos? No sólo existe sino que es una de las industrias más rentables y exitosas de los últimos años.

Conciertos completos que puedes ver en YouTube gratis

Adriel, no sólo es un genio de este género sino también un empresario y con la llegada de esta canción también llegó su nueva disquera Esperanto Music Group con la que pretende incrementar y apoyar el alcance de nuevos artistas de corridos tumbados, sad sierreño, y otras ramas del nuevo regional mexicano