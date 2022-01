Si buscas la definición de rockstar, seguro te sale el nombre de Dave Grohl porque, sin duda, es de los más chidos, y tenemos razones que lo avalan.

Dave Grohl lleva más de tres décadas rockeando, tiempo en el que no sólo no ha perdido vigencia sino que se ha vuelto más grande y más querido. Razones hay varias, y aquí exploramos cinco de ellas que te harán decir que sí, efectivamente él es uno de los músicos más alivianados y talentosos que hay en la actualidad.

Por estas razones es que Dave Grohl rankea alto entre los rockeros

1. Formó parte de la legendaria banda Nirvana

La primera y más poderosa razón para afirmar que Dave Grohl es de los rockeros más chidos es las bandas en las que ha estado o está. Y es que en su currículum tiene nada menos que a Nirvana, una de las máximas representantes del grunge, que cambió la música en los 90… nada menos.

Junto con Kurt Cobain y Krist Novoselic crearon algunas de las canciones más memorables del rock.

2. Dave Groghl fundó a los mismísimos Foo Fighters

Y por el otro lado tiene a Foo Fighters, que él fundó en 1994 tras el deceso de Cobain. Aunque ha confesado que Nirvana ocupa una parte importante en su vida, también ha dicho que se siente más orgulloso de esta banda por ser más él.

Aquí demostró que tiene lo necesario para ser un gran frontman. Algo que se ha visto en discos como One By One e In Your Honor, y sus giras mundiales que llenan cualquier lugar.

3. No sólo rifa en la música, también en la dirección

Dave Grohl no sólo sabe darle a la bataca, guitarra, cantar chido, también es bueno detrás de la cámara. Hasta la fecha ha dirigido videos de los Foo como “Monkey wrench”, “My hero” y “All my life”, con resultados bastante buenos.

Pero también se aventó la serie-documental Foo Fighters: Sonic Highways, que se transmitió en HBO. Ahí mostraba a su banda viajando por diversas ciudades de Estados unidos a la vez que resaltaba la herencia musical de cada una y grababa rolitas con músicos locales legendarios. Luego sacó un álbum con este material.

4. Dave Grohl apoya cañón a su mamá

Sí. Tú podrás verlo rockear y desatarse en el escenario, pero Dave es un buen hijo de mamá.

Y es que la señora Virginia Grohl, quien es conocida por ser súper cool, algo que heredó al músico, lanzó su libro From cradle to stage. Ahí explora la relación de madres y sus hijos músicos. Obviamente tiene todo el apoyo de Dave, quien incluso creó la serie inspirada en éste junto con ella.

5. No teme confesar sus gustos musicales

Esto lo decimos porque ¡es un swiftie confeso! ¿Que no sabes qué es eso? Pues un fan de Taylor Swift, algo que ya ha dicho sin sentir la menor pena ni preocuparse por si lo van a criticar. “Estoy oficialmente obsesionado. Quizá ella quiera obtener una orden de restricción”, dijo en 2015, cuando ambos coincidieron en el evento Radio 1 Big Weekend.

Pero eso no es todo, pues también le laten las Spice Girls. En 2006 le dijo a la revista Kerrang! que no podía sacarse de la cabeza su balada “Two become one”, y que de plano la amaba.

La lista podría seguir, pues además Dave Grohl apoya diversas caridades, a sus colegas bateristas, cuida de la integridad de sus fans en sus conciertos y siempre es alivianado con ellos. ¿Tú por qué consideras que es uno de los rockeros más chidos?

Por cierto, este año regresará a México con su banda Foo Fighters, para dar un concierto el 15 de marzo en el Foro Sol.