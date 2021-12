Hule Spuma es una de las bandas más representativas del punk rock mexicano. En 2021 están de regreso con presentación en vivo y música nueva

Por: Editorial M&E

A mediados de los años 90 el punk-rock resurgió en California, Estados Unidos. Con bandas como Green Day, Blink 182, NOFX, Strung Out y Face to Face. México no se quedó atrás y Hule Spuma fue un ícono chilango para los amantes del género.

Estos chicos tenían la necesidad de contarle a todos que los adolescentes también pertenecían a este mundo. Por lo que no era raro que sus canciones hablaran del colegio; chicas, probar drogas, meterte en problemas y toda clase de cosas que tienen que ver con la pubertad.

De este lado del charco, mucho talento nacional encontró inspiración en estas bandas y formaron las suyas para contar sus experiencias personales y hacerse oír.

Estas bandas juveniles fueron (por mencionar algunas); División Minúscula, Gula, Big Spin, 301 Izquierda, Axpi, Seguimos Perdiendo y Hule Spuma. Siendo esta última la que volvió a surgir de las cenizas, durante la pandemia.

Los integrantes de Hule Spuma se conocieron en la secundaria, desde un principio todos se llevaron muy bien e hicieron un grupo de amistad inseparable.

Por aquel entonces todos ellos sólo eran un grupo de melómanos. Les gustaba compartir música nueva que iban conociendo en MTV y la radio. No obstante, todo cambió cuando escucharon por primera vez Basket Case de Green Day.

“Nos gustaba otras bandas, Metallica, Nirvana y cosas así pero cuando los escuchamos a ellos (Green Day) fue una sorpresa’…. ‘Órale qué es esto, es bien melódico pero también la batería está toda rápida y la distorsión de la guitarra está bien padre’…’Descubrimos que era punk, entonces empezamos a escuchar más música de este mismo género y todo cambió para siempre. Empezamos a crear nuestra propia música”, comentaron en entrevista.

La banda del Alicia

Hule Spuma empezó a tocar en 1996, fuertemente influenciados por el punk californiano. Se presentaron en varias ocasiones en el Multiforo Alicia. Y apenas con dos EPs, la banda decidió separarse en 2003. En ese entonces Christian Spuma (Xnayer) empezó a dedicarse de lleno a su nueva banda emergente: Austin TV.

Sin embargo, la vida los llevó a reunirse 16 años después ya que antes y durante la pandemia los integrantes de Hule Spuma empezaron a trabajar en un nuevo álbum; gracias a la nostalgia provocada por un par de documentales sobre punk melódico mexicano.

Tras todos estos años de ausencia finalmente Hule Spuma se presentará con un lleno total el próximo 19 de diciembre en el Foro Indie Rocks para celebrar su 20 aniversario. En donde también presentarán su nuevo sencillo llamado “Todo Tiembla”. Tema que retoma su inspiración en el punk rock californiano que los caracterizaba y una letra sobre lo único constante en esta vida: el cambio.

