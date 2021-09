Seguro te van a encantar estas canciones que desafían al patriarcado y musicalizan la lucha por un mundo libre y seguro para las mujeres. Estos son diez himnos feministas esenciales.

Chocolate remix es un proyecto de mujeres argentinas que nació en el 2013. https://www.instagram.com/chocolateremix/La agrupación de reggaetón se caracteriza por sus canciones de protesta así como por la sátira en sus letras, donde buscan revertir la objetificación y sobresexualización de las mujeres en la escena musical. “Ni una menos” hace referencia a la protesta de la lucha feminista por los feminicidios, los abusos y las desapariciones forzadas de mujeres.

Una de las canciones más reconocidas de Ana Tijoux, cantante y rapera chilena-francesa. “Antipatriarca”, como muchas de las letras de Tijoux, identifica las violencias a las que se enfrentan millones de mujeres latinoamericanas día con día. Con su música, Tijoux se nombra constantemente como una defensora de los derechos humanos.

Bikini Kill fue uno de los exponentes más claros del movimiento y género riot grrrl, popularizado en los años 90. Su música y sus presentaciones musicales encapsulan la rabia ante la injusticia social. Esta canción en particular, “Rebel Girl”, manifiesta admiración y amor hacia las mujeres. En un mundo en el que nos enseñaron a ser competencia en lugar de compañeras, la sonoridad es rebelde y contrahegemónica.

Letras que queremos cantar bien fuerte: When she talks, I hear the revolution In her hips, there’s revolution When she walks, the revolution’s coming In her kiss, I taste the revolution

Taylor Swift ha sido víctima de campañas masivas que buscan deslegitimar sus logros como artista en múltiples ocasiones. Es por eso que su reapropiación de las críticas y la vuelta de tuerca que le dio a su carrera con el disco Reputation y canciones como “The man” son tan importantes. En esta canción, Taylor se imagina cómo sería la vida si fuera un hombre promedio en la industria y, así, identifica los dobles estándares a los que nos enfrentamos todo el tiempo. Además, el vídeo musical para esta canción es increíble.

Letras que queremos cantar bien fuerte:

I’m so sick of running as fast as I can

Wondering if I’d get there quicker

If I was a man

And I’m so sick of them coming at me again

‘Cause if I was a man

Then I’d be the man