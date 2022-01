Luego de tener que parar por la pandemia, Harry Styles arrancó su Love On Tour en 2021, y este año está listo para regresar a México.

La estrella británica de la música, Harry Styles, anunció el día de hoy que su Love On Tour continuará en 2022 con fechas reprogramadas y otras nuevas en todo el mundo. Como era de esperarse, México no podía faltar en su calendario y se presentará en la capital y otras dos ciudades de provincia.

Harry Styles por fin podrá regresar a México este año

Las nuevas fechas

“Estoy muy feliz de anunciar que el Love On Tour 2022 finalmente llegará a Inglaterra, Europa y América del Sur. (…) Estoy muy emocionado de verlos. Gracias, los amo. H”, escribió el cantante británico en sus redes sociales a modo de anuncio de la reprogramación de sus fechas.

Y es que, como a todo mundo, la pandemia le hizo cambiar sus planes, en este caso posponer su gira. Pero en septiembre del año pasado pudo retomar el camino en Estados Unidos, y ahora continuará con el resto de las fechas.

El cantante británico se presentará el 25 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Pero antes estará el 20 del mismo mes en la Arena VFG de Jalisco, y el 22 en la Arena Monterrey de la capital regiomontana.

Boletos para ver el Love On Tour de Harry Styles

Si habías comprado boletos para alguna o varias de estas fechas, sigue siendo válidos para las nuevas.

Pero si apenas te animaste a lanzarte a la gira de Harry Styles en México, debes saber que quedan algunos boletos, sin embargo se están acabando rapidísimo. En el caso de la CDMX, aún quedan algunos en la sección General B ($1.194) y en gradas ($534 y $974), y puedes comprarlas en el Sistema Ticketmaster y taquillas del lugar.

Para Guadalajara es en la misma página, y en el caso de Monterrey puedes checar en Superboletos.

El cantante británico y ex integrante de la boyband One Direction vendrá con las canciones de sus discos Harry Styles y Fine Line, como “Watermelon sugar”, “Adore you”, “Golden”, “Sign of the times” y “Kiwi”, entre otras. Además, tendrá como telonera a la cantante de reggae Koffee.

¿Planeas ir al Love On Tour de Harry Styles en México?