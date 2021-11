Por: Editorial M&E

¡Otra oportunidad! Harry Styles no es el único ex integrante de One Direction que el mundo ama, eso nos quedó más que claro el día de ayer cuando Louis Tomlinson anunció cinco conciertos en México para el próximo año, y dos fechas se agotaron prácticamente en un abrir y cerrar de ojos.

Como dos de los conciertos de Louis Tomlinson en la Ciudad de México (14 y 15 de junio) tienen localidades agotadas, el artista británico abrió otra fecha más en la CDMX para el 17 de junio del 2022 en el Pepsi Center WTC. Los boletos generales están disponibles a partir del sábado 13, así que date prisa ¡todavía hay esperanza!

Además de estos shows, el cantante se presentará en Monterrey y Guadalajara. Esta serie de conciertos forman parte de su gira mundial: Louis Tomlinson World Tour, misma que ha tenido tanta demanda en el resto de Latinoamérica, que por igual, ha tenido que agregar más fechas.

La gira del cantante tiene como objetivo promover Walls (2020), su primera producción como solista, para cantar en compañía de todos sus fans mexicanos.

Por fin en México

Como muchos otros artistas Louis Tomlinson tuvo que posponer sus planes de lanzarse como solista en 2020 tras la pandemia del coronavirus. De hecho, únicamente en nuestro país su presentación ha sido pospuesta dos veces, la primera en noviembre del 2020 y la segunda en mayo de este año. Sin embargo, todo parece indicar que al fin, en junio de 2022 podremos verlo arriba del escenario.

Conciertos de Louis Tomlinson en México:

11 de junio 2022: Auditorio Citibanamex, Monterrey

12 de junio 2022: Auditorio Telmex, Zapopan

14 de junio 2022: Pepsi Center WTC, CDMX

15 de junio 2022: Pepsi Center WTC, CDMX

17 de junio 2022: Pepsi Center WTC, CDMX

Fans de Louis Tomlinson reaccionan a las fechas de sus conciertos en México

Luego de que se dieran a conocer las fechas oficiales del Louis TomlinsonWorld Tour en nuestro país, los fans mexicanos enloquecieron en Twitter colocándose dentro de las tendencias más populares de esta red social los conciertos que el cantante dará en Monterrey y Ciudad de México.

Con memes, frases, videos y reacciones divertidas, chilangos y regios dejaron ver su entusiasmo por los conciertos que el ex integrante de One Direction ofrecerá en estas dos bellas ciudades.

Cabe destacar que muchas personas en Monterrey, se quejaron porque en el sistema de compra de boletos la fecha del concierto de Louis Tomlinson no aparece como oficial ni hay información sobre la venta de entradas.

